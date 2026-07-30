Wer aktuell mit geriebenen Mandeln backt, sollte aufpassen. Bei einer Marke wurden Salmonellen nachgewiesen.

Geriebene Mandeln werden gerne zum Backen verwendet. Bei einem Hersteller wurden jetzt Salmonellen nachgewiesen. (Symbolbild) picture alliance / Foodcollection | Besancon, Lydie/FC

Wer gerne Kuchen oder Kekse backt, sollte einen zweiten Blick auf seine Zutaten werfen. In den Packungen von geriebenen Mandeln der Marke „Back Mit“ sind bei einer internen Qualitätskontrolle Salmonellen nachgewiesen worden. Konkret geht es um die Charge L26166V571 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Ende 06/2027.

Die Erkrankung bricht nach einer Ansteckung nach sechs bis 72 Stunden aus, meist nach 12 bis 36 Stunden, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Salmonellen-Erkrankung – was hilft?

Anzeige

Eine Salmonellen-Erkrankung kann zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber führen. Besonders Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem sowie Senioren, Kleinkinder und Säuglinge können schwere Krankheitsverläufe haben.

Wer schwere Symptome entwickelt, sollte einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und auf eine mögliche Infektion hinweisen.

Anzeige

Generell empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, viel Wasser zu trinken, Salzstangen zu essen, besonders auf die Händehygiene zu achten und in akuten Erkrankungsphasen körperliche Anstrengung zu vermeiden.

Die geriebenen Mandeln können in allen Globus-Markthallen zurückgegeben werden, auch ohne Kaufbeleg wird das Geld zurückerstattet. Laut des Vertreibers des Produktes, IMGRO GmbH, wurde die betroffene Ware bereits aus dem Verkehr genommen.