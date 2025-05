Immer bester Laune und mit einem Dauer-Grinsen: Seit einem Jahr ist TV-Köchin Zora Klipp bei „DAS!“ zu sehen. Jeden Freitag stellt sie in der Sendung Rezeptideen vor. Doch bald verabschiedet sich die 35-Jährige in die Elternzeit. Die MOPO stellt die Kollegin vor, die ihren Job übernimmt – und weiß, was Klipp von ihrer Vertretung hält.