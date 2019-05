Baby im Wagen vergessen: Jetzt spricht der Taxifahrer

Bramfeld -

Was für eine Geschichte! Eine Hamburger Familie hat vor einigen Tagen ihr neugeborenes Baby in einem Taxi vergessen, erst auf der Polizeiwache in Bramfeld gab es ein Happy-End. Nun spricht der Taxifahrer!

Reza H. (62) erinnert sich: „Die Familie stieg im Krankenhaus Barmbek ein. Die Fahrt ging nach Bramfeld“, so der Taxifahrer. Die Eltern hatten auch das Geschwisterkind dabei. Er setzte die Familie vor der Haustür ab. Dass sich das Baby noch im Wagen befand, bemerkte er nicht. „Ich bin dann zum Essen nach Hause gefahren“, so Reza H.

Taxifahrer Reza H. zeigt die Rückbank, auf der das Baby vergessen wurde. Rüdiger Gärtner Foto:

Er parkte seinen Wagen in der Tiefgarage und ging in seine Wohnung. Der kleine Fahrgast schlummerte die ganze Zeit seelenruhig in der Garage vor sich hin. Eigentlich hatte Reza H. nicht vor, noch weiterzuarbeiten. Doch weil seine Familie gerade im Urlaub war, fuhr er doch noch einmal los. Als er wieder in den Wagen stieg, bemerkte er das Baby immer noch nicht.

Erst ein Fahrgast bemerkte das Baby im Taxi am Hamburger Flughafen

Reza H. fuhr zum Flughafen. Dort wartete er 40 Minuten, bis er ein Fahrgast einstieg. Er war es, der das Baby bemerkte. Der Taxifahrer alarmierte sofort die Polizei. Auf der Polizeiwache in Bramfeld konnte die geschockte Familie ihr Baby nach zwei Stunden endlich wieder in die Arme schließen. Der Vater, so erzählt Taxifahrer, wäre aufgebracht gewesen, weil er seinen kleinen Fahrgast nicht eher bemerkt habe.

Seit 20 Jahren ist Reza H. Taxifahrer, aber so etwas ist ihm noch nie passiert. „Was für ein Glück, dass ich nach dem Essen noch mal losgefahren bin. Sonst wäre das Baby über Nacht in der Garage geblieben. Nicht auszudenken!“, sagt er.