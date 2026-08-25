Eine Hamburgerin hat am frühen Montagmorgen während der Fahrt ins Krankenhaus ihren Sohn zur Welt gebracht.

Am frühen Montagmorgen wurde ein Rettungswagen gegen 3.34 Uhr zu einem Einsatz im Hamburger Osten gerufen. Für eine Frau aus Billstedt sollte es anschließend in Richtung Krankenhaus gehen.

Doch der kleine Patient wollte offenbar nicht länger warten: Um 4.02 Uhr kam der Sohn noch während der Fahrt im Rettungswagen zur Welt, wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO erklärte. Der „NDR“ berichtete zuerst.

Der Rettungsdienst brachte Mutter und Kind anschließend in ein Krankenhaus in Wandsbek. Nach Angaben der Feuerwehr sind beide wohlauf. (rei)