Seit 100 Jahren gibt es Autoscooter in Deutschland. Norddeutschlands Autoscooter Nummer 1, „Stardust“, hat über die Jahre so einiges erlebt. Vom Weltrekord über Heiratsanträge bis zum Videodreh.

Lenken, Gas geben, Crashen bei bunten Disco-Lichtern und lauter Musik: 1926 startete auf der GeSoLei-Ausstellung in Düsseldorf der erste Autoscooter als technische Sensation. 100 Jahre später ist das Fahrgeschäft von fast keinem Volksfest mehr wegzudenken. Hans-Heinrich Diekmann ist schon in vierter Generation Betreiber des Autoscooter-Familienunternehmens „Stardust“ und packt für die MOPO die spannendsten Geschichten der vergangenen Jahre aus.

„Ich habe schon als kleiner Junge immer beim Autoscooter-Betrieb mitgeholfen“, erzählt der 42-Jährige. Eröffnet wurde „Stardust“ von seinem Urgroßvater im Jahr 1960. Nach seinem Opa und seinem Vater ist heute Hans-Heinrich Junior der Betreiber des Autoscooters mit der größten Fahrbahn Norddeutschlands, benannt nach einem Casino in Las Vegas.

Mit vier Jahren fuhr er zum ersten Mal allein Autoscooter. Er kann sich noch genau erinnern, wie aufregend das damals war. Als kleiner Junge düste er offenbar andauernd mit den Spielautos umher. „Heute fahr’ ich nicht mehr oft, wenn dann nur bei Testfahrten.“ Das liege daran, dass immer was anderes zu tun sei.

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Das Leben als Autoscooter-Betreiber scheint auch nicht unstressig zu sein: Mit seinen vier Mitarbeitern reisen Hans-Heinrich Diekmann und der „Stardust“ immer von Volksfest zu Volksfest. Geschlafen wird dabei im Camper. Mal verbringen sie drei Tage an einem Ort, mal über einen Monat. Derzeit sind sie für fünf Wochen auf dem Hamburger Dom, dem größten Volksfest des Nordens. „Und hier sind wir zu Hause.“

Weltrekord im Autoscooter-Fahren aufgestellt

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Im „Stardust“ auf dem Dom wurde 2016 ein Weltrekord aufgestellt: Manuela Benus und Jan Spekker absolvierten am 10. und 11. August die längste Autoscooterfahrt der Welt, um das 28-jährige Bestehen der Produktionsfirma RTL Nord zu feiern. Mit genau 28 Stunden Fahrzeit schafften es die beiden und somit auch der „Stardust“ ins „Guinness“-Buch.

Von Vermählungen bis Musikvideodrehs

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Hans-Heinrich Diekmann erzählt von den spektakulärsten Momenten der vergangenen Jahre. „Vor allem Hochzeitspaare hatten wir hier viele.“ Er habe nicht nur mehr als zehn Verlobungen in Autoscootern mitbekommen, sondern auch einem Paar den Wunsch erfüllt, ihren Hochzeitstanz auf der Autoscooter-Fläche zu tanzen, und frisch Vermählte in Hochzeitsgarnitur eine Runde im Autoscooter drehen lassen.

Ein weiteres Highlight für den Betreiber war der Musikvideodreh der deutschen Hip-Hop-Band „Fettes Brot“ im Jahr 2013. Ihren Song „The Grosser“ performte die Musikgruppe damals für die Kamera auf der Fahrfläche des Stardust. Über eine Million Klicks hat das Video heute auf YouTube.

Was sich im Stardust über die Jahre verändert hat

Bei seiner ersten Fahrt als 4-Jähriger war das Autoscooter-Fahren laut Betreiber Diekmann noch „old school“. Außerdem wurde früher „alles händisch auf- und abgebaut, heute funktioniert die ganze Technik hydraulisch“. Der Aufbau gehe somit schneller. Generell wurde die Anlage des Stardust auch größer. Die Neuheit in diesem Jahr ist die Drift-Funktion auf Knopfdruck. Davon hätte Diekmann als Kind nur träumen können.

So sah der „Stardust” 1976 aus. (Archivbild) Stardust So sieht der „Stardust” heute aus. Florian Quandt

„Autoscooter ist was für Groß und Klein! Auch kleine Kinder dürfen bei uns Autofahren, das ist das Coole am Autoscooter.“ Noch dazu sei im Vergleich zu anderen Fahrgeschäften auf Volksfesten besonders, dass man selbst entscheiden kann, wie die Fahrt aussieht, und, dass jede Fahrt anders ist. Noch bis zum 30. August kann man auf dem Sommerdom in Hamburg den „Stardust“ besuchen und eine Runde im Autoscooter drehen.