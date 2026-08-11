Privatwagen dürfen hier bald nicht mehr durch – Busse aber schon. West 8

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer – raus mit privaten Pkw: Eine zentrale Hamburger Verkehrsachse wird ab Ende August komplett umgestaltet.

50 neue Bäume, breite Rad- und Gehwege – aber keine privaten Autos mehr: Das Erscheinungsbild der Steinstraße in der Hamburger Innenstadt soll sich schon bald komplett verändern. Die Straße soll zu einer „neuen Allee im Herzen der Stadt“ werden. Bereits während der Bauarbeiten müssen sich Autofahrer auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen.

Aus der 450 Meter langen Steinstraße zwischen Mönckebergstraße und dem historischen Kontorhausviertel wird künftig eine sogenannte „Kommunaltrasse“. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Dort dürfen dann nur noch Busse, Taxis, Sammeltaxi-Dienste wie die VW-Tochter „Moia“ und Radfahrer fahren. Am 31. August sollen die Umbauarbeiten beginnen. Das hat der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) jetzt auf MOPO-Anfrage bestätigt.

Steinstraße: Das ändert sich für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer

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Die 50 neuen Bäume entlang der Straße sollen zum Lärmschutz beitragen und in heißen Sommern Schatten spenden.

Fußgänger: Die Fahrbahn wird auf 6,5 Meter reduziert, die Gehwege werden auf bis zu drei Meter verbreitert. Eine der drei neuen Querungsmöglichkeiten wird eine sogenannte „Schlafampel“. Sie ist in der Regel ausgeschaltet und leuchtet nur, wenn jemand den Taster drückt. Bei freier Straße können Fußgänger selbst entscheiden, ob sie die Ampel aktivieren möchten.

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50 Bäume sollen entlang der Steinstraße gepflanzt werden. West 8

Radfahrer: Vorgesehen sind beidseitige, zwei Meter breite Radwege in den Nebenflächen. Sie werden durch Grün- oder Mehrzweckstreifen von der Fahrbahn getrennt. Radfahrer können selbst entscheiden, ob sie den Radweg oder die Fahrbahn nutzen. Zudem soll es mehr Abstellflächen geben – auch für Lastenräder.

Private Pkw sollen nicht mehr durch die Steinstraße fahren

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Autofahrer: Zwischen Jakobikirchhof (Ost) und Schmiedestraße wird die Straße für private Pkw gesperrt. Anlieger können mit einer Ausnahmegenehmigung ihre Zufahrten und Parkplätze erreichen. Der Autoverkehr wird bei Tempo 30 auf einem Fahrstreifen in Richtung Hauptbahnhof geführt, die Gegenrichtung wird umgeleitet. Lade- und Lieferzonen werden erweitert.

Busse: Es wird neue und verlegte Bushaltestellen mit barrierefreien Zugängen und digitalen Fahrgastinformationen geben. Die Haltestellen sind für große Busse ausgelegt, um Rückstaus zu vermeiden. Die Bushaltestelle „Jakobikirchhof“ wird verlegt, um den Lärm für das Wohngebiet zu reduzieren.

Steinstraße: Diese Umleitungen gibt es während der Bauarbeiten

Nach dem Start am 31. August sollen die Bauarbeiten etwa zwei Jahre dauern. Los geht es im Westen an der Straße Speersort. Von dort arbeiten sich die Bauarbeiten schrittweise in östlicher Richtung bis zur Kreuzung Steinstraße/Klosterwall vor. Insgesamt sind vier Bauabschnitte vorgesehen.

Während der Bauarbeiten werden provisorische Verkehrsführungen eingerichtet, um die Einschränkungen für Anlieger, Geschäfte und Rettungsfahrzeuge so gering wie möglich zu halten. Dabei soll jeweils mindestens ein Fahrstreifen für den Autoverkehr von West nach Ost erhalten bleiben. Außerdem werden Ladezonen und Ausweichbuchten für die Müllabfuhr berücksichtigt.

Voraussichtlich im Frühjahr 2027 wird ein Abschnitt der Steinstraße zwischen der Straße Kattrepel und dem Jakobikirchhof (Ost) für etwa zwei Monate voll gesperrt. Der LSBG will hierzu noch einmal genauer informieren.

Task-Force Innenstadt: Warum die Steinstraße umgebaut wird

„So kann das Leben auf die Steinstraße zurückkehren“, sagte Bausenatorin Karen Pein (SPD) bereits im November 2023. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) stimmt ihr zu und betont die „gleichzeitig gute Erreichbarkeit der Parkhäuser“.

Die Pläne sind das Ergebnis der im Februar 2023 vorgestellten „Task-Force Innenstadt“. Ziel der „Task Force“ ist es, der schwierigen Situation der Hamburger City entgegenzuwirken: Der Online-Handel hat vielen Läden zugesetzt, Leerstand breitet sich aus und nachts steht das Leben vielerorts still. Zusätzlich konnten Bürger bei zwei Dialogveranstaltungen ihre Ideen einbringen.