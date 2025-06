Autonome Busse, Rallye und Co: Das gibt’s beim HVV-Familientag zu entdecken

10.000 Fachbesucher und hunderte Aussteller aus mehr als 100 Ländern werden ab Sonntag zum Nahverkehrskongress in Hamburg erwartet. Bereits am Samstag finden als Einstimmung rund um den Jungfernstieg das öffentliche „Mobility Festival“ und der HVV-Familientag statt. Was Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Von 12 bis 19 Uhr verspricht der HVV eine „interaktive Erlebniswelt mit vielen Stationen zum Ausprobieren und Mitmachen“. Kinder können im Sesamstraßen-Bus Filme zur Mobilität anschauen, den Verkehrskasper der Hamburger Polizei erleben oder sich am S-Bahn-Simulator als S-Bahn Fahrerin oder-Fahrer ausprobieren. Ernie und Bert aus der Sesamstraße sowie Elmo und das Krümelmonster sind auf dem Gelände der Reesendammbrücke zu finden.

HVV Familientag am Samstag: Rallye am Jungfernstieg

Vor dem „Nivea Haus“ können Kinder den Fahrradparcours der Verkehrswacht absolvieren. Fahrräder und Helme stehen bereit. Alle Angebote sind kostenlos.

Ebenfalls vor Ort beim „Mobility Festival“ sind ein Stand der Hochbahn-Wache und der DB Sicherheit. Dort können Interessierte eine Rallye durch die S- und U-Bahnstation Jungfernstieg starten. Ziel ist die künftig bessere Orientierung an der Haltestelle mit gefühlt hunderten von möglichen Ausgängen: die Hochbahn testet unter anderem die Anwendung von „Augmented Reality“

Der HVV informiert am Jungfernstieg zudem über das Thema Barrierefreiheit: Besucherinnen und Besucher können ausprobieren, mit dem Rollstuhl in einem Bus zu fahren oder mit einer „Schlechtsichtbrille“ und einem Blindenstock den Weg in den Bus zu finden. Mit am Stand vertreten sind das Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg und die Mobilitätsberatung für Senioren.

Zu entdecken gibt es außerdem die autonomen Shuttle-Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein (VHH) und der Hochbahn. Bei der VHH gibt es zudem eine Malstation für die Kleinen. Alle zwischen 8 und 13 Jahren haben dort die Möglichkeit, einen Erlebnistag auf einem Busbetriebshof zu gewinnen. (aba)