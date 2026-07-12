Eine Autofahrerin übersieht in Lohbrügge eine Radfahrerin – es kommt zum Zusammenstoß. Der Rettungswagen bringt die schwer verletzte 65-Jährige ins Krankenhaus

Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge ist eine Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Als die 41-Jährige am Samstagnachmittag mit ihrem Auto auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah sie die 65 Jahre alte Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei mitteilte.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Beinverletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. (dpa/mp)