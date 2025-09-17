mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schranke Ohlsdorf

An der Kreuzung Mittelallee und Ida-Ehre-Alle auf dem Ohlsdorfer Friedhof verhindert eine Schranke den Durchgangsverkehr (Archivbild). Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, frank bründel

  • Ohlsdorf

paidAufruhr ums Autofahren in Ohlsdorf: „Mehr Verkehr verträgt der Friedhof nicht“

kommentar icon
arrow down

Rund um den Ohlsdorfer Friedhof sorgen gleich mehrere Großbaustellen täglich für Stau. Die Wandsbeker Koalition (SPD, Grüne, FDP), will deshalb prüfen lassen, ob der Friedhof während der Bauarbeiten wieder für alle Autofahrer freigegeben werden kann. Der Vorschlag sorgt für Aufruhr. Der Sprecher der Hamburger Friedhöfe stellt gegenüber der MOPO klar: „Mehr Verkehr verträgt der Friedhof nicht.“

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test