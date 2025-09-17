Rund um den Ohlsdorfer Friedhof sorgen gleich mehrere Großbaustellen täglich für Stau. Die Wandsbeker Koalition (SPD, Grüne, FDP), will deshalb prüfen lassen, ob der Friedhof während der Bauarbeiten wieder für alle Autofahrer freigegeben werden kann. Der Vorschlag sorgt für Aufruhr. Der Sprecher der Hamburger Friedhöfe stellt gegenüber der MOPO klar: „Mehr Verkehr verträgt der Friedhof nicht.“

