Veteranentag, Demos und Autobahn-Sperrungen sorgen für viel Stau in Hamburg

Autofahrer brauchen auch am Sonntag in und rund um Hamburg Geduld. Der Elbtunnel in Richtung Süden ist an diesem Wochenende dicht. Auch auf der A1 in Richtung Lübeck gibt es eine Umleitung. Probleme macht zudem eine Brücke. Und: Wer in der Innenstadt ein Ziel erreichen will, ist mit U- und S-Bahn besser dran.

Zwei Autobahn-Sperrungen und eine in die Jahre gekommene Brücke haben den Wochenendverkehr rund um Hamburg behindert. Vor allem am Samstagmittag und -nachmittag mussten die Lastwagen-, Auto- und Motorradfahrer viel Zeit mitbringen. Insbesondere auf der A1 rund um die Norderelbbrücke verlängerte sich die Fahrtzeit in Richtung Niedersachsen teils um mehr als eine Stunde.

Verzögerungen auf der A1

Am Sonntagvormittag lief der Verkehr zunächst weitgehend reibungslos, nahm aber um die Mittagszeit wieder spürbar zu. Die Autobahn GmbH des Bundes meldete Verzögerungen von maximal 40 Minuten auf der A1 und etwa 25 Minuten in Richtung Norden rund um Ahrensburg.

Die A7 und der Elbtunnel sind noch bis Montagmorgen in Richtung Hannover voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord werden die Fahrspuren zwischen Hamburg-Hausbruch und Heimfeld neu markiert.

In der Hamburger Innenstadt gibt es aufgrund mehrerer Veranstaltungen sowie der Autobahn-Sperrungen vielerorts Stau und zähflüssigen Verkehr. „Viele Autofahrer bemühen sich wegen der Sperrung durch die Stadt. Deshalb ist auf der B4 und der B75 stockender Verkehr“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Die beiden Straßen führen vom Westen beziehungsweise Osten in Richtung Elbbrücken, stoßen dort zusammen und die B75 führt dann über die Elbe. „Die Verkehrslage ist tatsächlich etwas angespannt. Wir haben diesen stockenden Verkehr, weil da nur eine große Kreuzung ist.“

In der City ist es auf den Straßen zudem etwas enger, weil dort am Mittag auch der Nationale Veteranentag auf dem Rathausplatz begangen wurde und deshalb viele Straßen abgesperrt wurden. Zudem gab es mehrere Demonstrationen, für die ebenfalls zeitweise Straßen blockiert waren. „Wer jetzt durch Hamburg fährt, steht irgendwo in der Innenstadt im stockenden Verkehr.“

Brückenbauarbeiten bei Bargteheide

Der überregionale Verkehr auf der A7 wird bereits ab Neumünster-Süd über die B205, die A21 und ab dem Kreuz Bargteheide über die A1 umgeleitet. Auf der A1 vor der Hamburger Norderelbbrücke stauten sich die Autos am Morgen auf mehreren Kilometern. Auch vor den Neuen Elbbrücken bildeten sich Staus im Stadtgebiet. Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist auch die Köhlbrandbrücke an diesem Wochenende voll gesperrt.

Nordöstlich von Hamburg gab es kleinere Verzögerungen des Verkehrs auf der A1 in Richtung Lübeck. Die Richtungsfahrbahn ist zwischen Ahrensburg und dem Kreuz Bargteheide bis Sonntagabend gesperrt. Der Verkehr wird über die A24 (Hamburg-Berlin) bis zur Ausfahrt Schwarzenbek/Grande und weiter über die B404 zur A1 bei Bargteheide umgeleitet. An dem Autobahnkreuz werden nach Angaben der Autobahn GmbH Träger für eine neue Brücke eingehoben.

Am Sonntag ist eine weitere Baustelle auf der A1 nördlich von Lübeck hinzugekommen. Auf der Richtungsfahrbahn Fehmarn müssten zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf Notreparaturen gemacht werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Dafür wird ein Fahrstreifen zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Auch hier dauerte die Fahrt rund 15 Minuten länger. (dpa/mp)