Es wird betoniert, repariert und asphaltiert: Allein Hamburgs wichtigstes Nadelöhr, der Elbtunnel, wird in diesem Jahr diverse Male gesperrt. Und das ist längst nicht alles. Ein Überblick über die anstehenden Großprojekte auf den Autobahnen rund um Hamburg.

Den beiden Sondervermögen des Bundes sei Dank: Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH kann in diesem Jahr knapp 284 Millionen Euro in Ausbau und Erhalt von Autobahnen in der Metropolregion Hamburg stecken – rund 65 Millionen mehr als im Jahr zuvor.