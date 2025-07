Autobahn südlich von Hamburg wird ab Donnerstag gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Auf der A39 am Maschener Kreuz wird gebaut – bis Mitte August steht in beide Richtungen nur eine Spur zur Verfügung. In der Nacht zum 25. Juli wird die Autobahn sogar komplett gesperrt.

Autofahrer auf der A39 müssen sich im Bereich des Maschener Kreuzes noch bis zum 15. August auf Einschränkungen einstellen: Wegen Bauarbeiten steht in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur zur Verfügung, wie die „Autobahn GmbH“ mitteilte.

A39 an einigen Tagen komplett gesperrt

In der Nacht von Donnerstag, 24. Juli, ab 19 Uhr bis Freitag, 25. Juli, 5 Uhr wird die A39 in beide Richtungen komplett gesperrt. Grund ist die Umstellung der Baustelle. Die Umleitung führt über die A7-Anschlussstelle Seevetal-Ramelsloh – dort wird abgefahren und auf der anderen Seite wieder aufgefahren.

Das könnte Sie auch interessieren: Angst vor invasiver Käferart: Hamburg überwacht Flughafen, Autobahn und Bahnstrecke

Alle Fahrbeziehungen im Maschener Kreuz bleiben trotz der Bauarbeiten erhalten. Die Autobahn GmbH bittet alle Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren und sich an die Tempolimits zu halten. Die Arbeiten können sich bei schlechtem Wetter verschieben. (mp)