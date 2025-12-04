mopo plus logo
Kind auf straße in Horn von Mofa erfasst und schwer verletzt – Zeugen gesúcht

Polizisten im Einsatz bei einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Barmbek-Süd

Auto prallt gegen Lichtmast – 85-Jähriger tot

Tödlicher Unfall in Barmbek-Süd: Ein 85-Jähriger ist am späten Mittwochabend bei einer Kollision ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war der 85 Jahre alte Mann in Barmbek-Süd am späten Mittwochabend zuerst über eine Verkehrsinsel gefahren, bevor er mit seinem Auto frontal gegen einen Lichtmast prallte.

Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungskräften noch vor Ort gestorben. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Polizei teilte mit, dass keine anderen Fahrzeuge beteiligt gewesen seien. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. (dpa)

