Auszeichnung von höchster Stelle: Hamburger Hotels unter den besten der Welt

Alljährlich bewertet der „Guide Michelin“ Restaurants und vergibt für herausragende Küche die begehrten Sterne. Jetzt wurden erst zum zweiten Mal in einer feierlichen Zeremonie im Pariser Musée des Arts Décoratifs die besten Hotels weltweit gekürt – auch Hamburger Häuser erhalten die „Michelin Keys“.

Die neue Auszeichnung wird Hotels verliehen, die in punkto Komfort, Service, Stil und Eleganz den Qualitätsansprüchen von Michelin ­genügen. Maximal drei Schlüssel gibt es, und nur 143 Hotels wurden damit ausgezeichnet. 572 gelten als „außergewöhnlich“ (zwei Schlüssel), 1742 Häuser bekamen ihn für einen „ganz besonderen“ Aufenthalt. In Deutschland können sich 130 Adressen mit Schlüsseln schmücken, aber nur sechs davon mit dreien.

„Michelin Keys“: Zwei Hotels in Hamburg mit Bestnote

In Hamburg wurden zwei Hotels mit der Bestnote bedacht: das „Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten“ am Neuen Jungfernstieg und „The Fontenay“ an der Außenalster. Und zwar für ihren exzellenten Service, eine herausragende Architektur und besonderes Design.

Imago

Zwei Schlüssel gab es für das Hotel „Louis C. Jacob“ an der Elbchaussee, jeweils einen erhielten das „Landhaus Flottbek Boutique Hotel“ und das „Tortue Hamburg“ an der Stadthausbrücke.

Bei „Guide Michelin“ heißt es: „Kein einziges der ausgezeichneten Hotels ist einfach nur ein Zimmer für die Nacht. Jedes dieser Hotels wurde in fünf Kategorien geprüft und für exzellent befunden: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie in der Rolle als inspirierendes Tor zur lokalen Kultur“.

Wie viele Hoteltester anonym unterwegs sind und wer sie sind, ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Um die Unabhängigkeit des „Guide Michelin“ zu wahren, sind sie zu strengster Verschwiegenheit verpflichtet. Die Schlüssel hat Michelin vergangenes Jahr eingeführt. In diesem Jahr gab es die Auszeichnung erstmals für Hotels auf der ganzen Welt.