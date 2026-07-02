Bei einem Unfall auf der A7 in Hamburg wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Der Crash sorgte für kilometerlange Staus.

Auf der A7 stehen nach einem Unfall mehrere beschädigte Wagen. Lenthe-Medien

Ein Lkw wollte die Spur wechseln – und löste damit eine Kettenreaktion aus: Zwei Autofahrer sind am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der A7 bei Waltershof verletzt worden. Zeitweise staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer (57) eines Sattelschleppers gegen 6.30 Uhr offenbar vom Ausfädelungsstreifen zurück auf die reguläre Fahrspur wechseln. Doch neben ihm fuhr ein VW Tiguan. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, wich der 85-jährige VW-Fahrer nach links aus – direkt auf einen Opel Astra zu.

Unfall auf der A7: Zwei Fahrer leicht verletzt

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Der Opel-Fahrer (22) versuchte ebenfalls, eine Kollision zu verhindern, und lenkte in Richtung Leitplanke. Doch er prallte mit Wucht ab, der Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen den VW. Anschließend drehten sich beide Pkw auf der Fahrbahn.

Sowohl der Opel Astra als auch der VW Tiguan wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war weiterhin fahrbereit.

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Die Autobahn wurde während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Das Verkehrsunfallteam der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. (mp)