Seit Monaten ist ein Großteil der Geschäfte im Bahnhof Dammtor geschlossen, die Toiletten sind defekt, Schließfächer kaputtgetreten, ständig fallen Bahnen wegen Bauarbeiten aus. Die verbliebenen Geschäftsleute sind sauer, Reisende wollen hier möglichst schnell wieder weg – wann bessert sich die Situation endlich?





Dass der Dammtor-Bahnhof vor 123 Jahren zum Beeindrucken von Staatsgästen gebaut wurde und bei der Eröffnung Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich mit dabei war, kann man sich gut vorstellen, wenn man vor dem herrschaftlichen Gebäude steht. Beim Betreten schwindet der pompöse Eindruck allerdings: Von den Decken hängen Kabel, überall wird gebaut und die „Coming Soon“-Schilder, die den Blick in seit Monaten geschlossene Ladenlokale verdecken, sind teilweise schon vergilbt.







