Eine der meistgebuchten Routen in Deutschland: Weniger Flüge auf dieser Strecke

Sie gilt als eine der meistgebuchten Flugrouten in Deutschland – doch genau dort will die Lufthansa ihr Angebot zusammenstreichen: Auf der Strecke zwischen Hamburg und München bietet die größte deutsche Fluggesellschaft künftig weniger Verbindungen an.

„Wegen der hohen Kostenbelastung für Flüge in und ab Deutschland reduzieren wir ab dem Sommerflugplan 2026 auf Zubringerstrecken mehr als 50 Frequenzen, unter anderem auch die Strecke zwischen München und Hamburg“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf MOPO-Anfrage. „Drei wöchentliche Flüge fallen auf dieser Strecke weg, 88 werden weiter angeboten.“

Lufthansa streicht Flugverbindungen ab Hamburg

Ob die Nachfrage gesunken ist oder ob ein Teil der wegfallenden Kapazitäten dadurch aufgefangen werden kann, dass größere Jets mit mehr Sitzplätzen zum Einsatz kommen, lässt der Lufthansa-Sprecher offen.

Der Sommerflugplan gilt immer ab dem letzten Sonntag im März. 2026 fällt dieser auf den 29. März. Auf der Strecke zwischen Hamburg und der bayerischen Landeshauptstadt fliegt auch die Konzerntochter Eurowings mehrmals pro Tag. (tst)