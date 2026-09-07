Ernie und Bert an der Kinderklinik? Klingt passend – doch die Behörde sagt Nein. Der Grund überrascht.

Die beiden Sesamstraßenfiguren Ernie und Bert sind an zwei Ampeln in Hamburg als Ampelmännchen zu sehen. (Symbolbild) picture alliance / Everett Collection | Manoli Figetakis/Everett Collection

An der Kinderklinik Wilhelmstift in Rahlstedt sollten künftig Ernie und Bert an der Ampel leuchten. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Verkehrsbehörde hat verschiedene Vorschläge geprüft – und abgelehnt.

Die Bezirksversammlung Wandsbek hatte im Juni beschlossen, an der Kreuzung Schöneberger Straße/Liliencronstraße/Kielkoppenstraße die bekannten „Sesamstraßen“-Figuren gegen die gewöhnlichen Ampelmännchen auszutauschen. Sie sollten zunächst an einer Bedarfsampel leuchten.

Ernie und Bert nur mit Ausnahmegenehmigung

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Das Problem: Grundsätzlich müssen auf Fußgängerampeln die stehenden und gehenden Fußgängersymbole leuchten. Trotzdem gibt es in Hamburg bereits zwei Ampeln, auf denen die Umrisse von Ernie und Bert abwechselnd in Rot und Grün erstrahlen. An den Kreuzungen der NDR-Standorte in Lokstedt und Harvestehude regeln sie seit Januar den Verkehr – bei Ernie heißt es „Gehen“, bei Bert „Stehen“. Das ist allerdings nur mit einer befristeten Ausnahmegenehmigung möglich.

Die Behörde für Inneres und Sport argumentiert, allein die Nähe zu Kinder- und Jugendeinrichtungen wie dem Wilhelmstift sei kein Grund dafür, die regulären Ampelsymbole gegen spezielle Figuren aus Kinderserien auszutauschen. Dies weiche von den bundesweiten Vorgaben und der bisherigen Praxis ab.

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Mehrere Varianten werden geprüft – und abgelehnt

Die Behörde prüfte zwar die von der Bezirksversammlung eingebrachten Vorschläge, lehnte sie jedoch ab. Sowohl eine Ampel mit einer gehenden und einer radelnden „Sesamstraßen“-Figur als auch eine Kombination aus einer gehenden „Sesamstraßen“-Figur und einem normalen Fahrradsymbol seien nicht möglich.

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Einerseits müsse das Fahrradsymbol so aussehen, wie es die Straßenverkehrsregeln vorschreiben. Andererseits könnte eine Kombination der Symbole insbesondere bei Kindern und Menschen mit Sehschwäche zu Falschwahrnehmungen führen, heißt es in der Stellungnahme der Behörde.

Auch der dritte Vorschlag – getrennte Ampeln für Fußgänger und Radfahrer einzurichten – widerspreche der sogenannten Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung. Zwar erlaube diese grundsätzlich getrennte Ampeln für Fußgänger und Radfahrer. An dieser Kreuzung fehlten laut Behörde jedoch die Voraussetzungen dafür. Damit ist die gewünschte Ernie-und-Bert-Ampel am Wilhelmstift vorerst vom Tisch. (mp)