Im kommenden Jahr soll Hamburgs Wasserstoff-Netz für die Industrie an den Start gehen.

Hier wurde einst Kohle verbrannt – jetzt soll ausgerechnet hier Hamburgs grüne Zukunft entstehen. Auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks in Moorburg wächst ein neuer Wasserstoff-Standort. Schon im Herbst 2027 soll dort ein Wasserstoffnetz für die Industrie bereitstehen. Am Donnerstag besuchte Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) den Start der Hochbauarbeiten für eine wichtige Anlage.

Neben dem Schrottberg des alten Kohlekraftwerks Moorburg hat im vergangenen Jahr bereits der Bau einer Halle für einen Elektrolyseur begonnen. Das Gerät zerlegt mithilfe von Strom Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Künftig sollen in Moorburg jährlich rund 10.000 Tonnen grüner Wasserstoff entstehen.

Jetzt beginnen auch die Arbeiten am sogenannten „H2‑Connector“. Ein Anlagenpark, der die technische Schnittstelle zwischen Import, Export, Erzeugung und Verteilung des grünen Gases bildet.

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Wasserstoff-Netz für Hamburg

Was der „H2-Connector“ leistet: Eine Gasdruckregelanlage senkt den Druck des Wasserstoffs aus dem Fernnetz von bis zu 70 bar auf unter 25 bar. So soll eine betriebssichere Versorgung der Hamburger Industrie gewährleistet werden.

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Wenn etwa durch Schiffsimporte mehr Wasserstoff eingespeist wird, als die Industrie verbraucht, kann der Druck über eine Verdichterstation auch in die andere Richtung erhöht werden. Dieser Teil der Anlage wird allerdings erst später gebaut. Von Anfang an sorgt eine Wasserstoff-Einspeiseanlage dafür, dass der Wasserstoff die erforderliche Qualität hat und die eingespeisten Mengen erfasst werden.

Blick auf das Baufeld des „HH-WIN H2-Connectors“ in Moorburg. Hamburger Energienetze

„Dass dieses Wasserstoff-Projekt an einem Ort entsteht, an dem noch vor wenigen Jahren Kohle verfeuert wurde, ist ein echter Meilenstein“, freute sich Umweltsenatorin Fegebank. „Grüner Wasserstoff bringt uns saubere Energie und ist für uns ein zentrales Puzzleteil auf dem Weg zur Klimaneutralität – in Moorburg setzen wir es zusammen.“

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Das Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz „HH-WIN“ soll ab Herbst 2027 mit einer Länge von 40 Kilometern wichtige Industrieareale rund um den Hamburger Hafen mit Wasserstoff versorgen. Bis 2031 soll das Netz auf 60 Kilometer wachsen. Aktuell ist etwa die Hälfte der ersten 40 Trassenkilometer fertiggestellt.