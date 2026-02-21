Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Samstag, 21. Februar 2026
„Pokko und die Trommel“ – Kindertheater
Kindertheater nach dem Bilderbuch „Pokko und die Trommel“: Ein Frosch geht mit seiner lauten Trommel auf Reisen (ab 3 Jahre).
Ort & Uhrzeit: FUNDUS THEATER, Sievekingdamm 3, 11 Uhr
Preis: 5–13 Euro je nach Kategorie
3D-Druck für Mini-Maker
Mitmach-Workshop (8–12 Jahre): eigene Figur am Computer auswählen und beim 3D-Druck zusehen.
Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 15 Uhr
Preis: 4 Euro pro Kind
„Extrawurst“ – Komödie
Komödie rund um eine Vereins-Abstimmung, die komplett eskaliert.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 16 Uhr
Preis: ab 34,16 Euro
„7 Vibes Journey“ – Abendfestival
Abendfestival mit elektronischer Musik und mehreren Floors (Journey + After-Journey).
Ort & Uhrzeit: Docks, Spielbudenplatz 19, 17 Uhr
Preis: 49 Euro
„Sankt Falstaff“ – Theater
Theaterabend frei nach Shakespeares „King Henry IV“ in einer neuen Textfassung.
Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 19.30 Uhr
Preis: ab 23 Euro/erm. ab 11 Euro
„Comedyflash“ – Stand-up Comedy-Show in Hamburg
Mix aus wechselndem Line-up mit Profi-Comedians und Newcomern im Comedy-Club.
Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20 Uhr
Preis: ab 18 Euro
„To My Little Boy“ – Theater
Stück von Caren Jeß über Überforderung, Größenwahn und die Suche nach Halt.
Ort & Uhrzeit: Thalia in der Gaußstraße, Gaußstraße 190, 20 Uhr
Preis: ab 28 Euro/erm. ab 11 Euro
Pubcrawl Hamburg
Geführte Kneipentour (u. a. Shots inklusive) mit Start am Beatles-Platz.
Ort & Uhrzeit: Beatles Platz, Reeperbahn 174, 21 Uhr
Preis: 20 Euro
„Je Danse Donc Je Suis – La! Superdisco!“
Frankophile Tanznacht im Nachtasyl (Synthpop bis Indie/Disco), Welcomeshot angekündigt.
Ort & Uhrzeit: Nachtasyl (im Thalia Theater), Alstertor 1, 22 Uhr
Preis: 8 Euro
