Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Samstag, 21. Februar 2026

„Pokko und die Trommel“ – Kindertheater

Kindertheater nach dem Bilderbuch „Pokko und die Trommel“: Ein Frosch geht mit seiner lauten Trommel auf Reisen (ab 3 Jahre).

Ort & Uhrzeit: FUNDUS THEATER, Sievekingdamm 3, 11 Uhr

Preis: 5–13 Euro je nach Kategorie

3D-Druck für Mini-Maker

Mitmach-Workshop (8–12 Jahre): eigene Figur am Computer auswählen und beim 3D-Druck zusehen.

Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 15 Uhr

Preis: 4 Euro pro Kind

„Extrawurst“ – Komödie

Komödie rund um eine Vereins-Abstimmung, die komplett eskaliert.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 16 Uhr

Preis: ab 34,16 Euro

„7 Vibes Journey“ – Abendfestival

Abendfestival mit elektronischer Musik und mehreren Floors (Journey + After-Journey).

Ort & Uhrzeit: Docks, Spielbudenplatz 19, 17 Uhr

Preis: 49 Euro

„Sankt Falstaff“ – Theater

Theaterabend frei nach Shakespeares „King Henry IV“ in einer neuen Textfassung.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 19.30 Uhr

Preis: ab 23 Euro/erm. ab 11 Euro

„Comedyflash“ – Stand-up Comedy-Show in Hamburg

Mix aus wechselndem Line-up mit Profi-Comedians und Newcomern im Comedy-Club.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20 Uhr

Preis: ab 18 Euro

„To My Little Boy“ – Theater

Stück von Caren Jeß über Überforderung, Größenwahn und die Suche nach Halt.

Ort & Uhrzeit: Thalia in der Gaußstraße, Gaußstraße 190, 20 Uhr

Preis: ab 28 Euro/erm. ab 11 Euro

Pubcrawl Hamburg

Geführte Kneipentour (u. a. Shots inklusive) mit Start am Beatles-Platz.

Ort & Uhrzeit: Beatles Platz, Reeperbahn 174, 21 Uhr

Preis: 20 Euro

„Je Danse Donc Je Suis – La! Superdisco!“

Frankophile Tanznacht im Nachtasyl (Synthpop bis Indie/Disco), Welcomeshot angekündigt.

Ort & Uhrzeit: Nachtasyl (im Thalia Theater), Alstertor 1, 22 Uhr

Preis: 8 Euro

