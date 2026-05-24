Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 25. Mai 2026

Wilhelmsburger Mühlenfest

Pfingstmontagsfest an der Windmühle mit Kunsthandwerkermarkt, Musik und Programm für Kinder.

Ort & Uhrzeit: Windmühle Johanna, Schönenfelder Straße 99a, 21109 Hamburg · 10-18 Uhr

Preis: kostenlos

Kinderbauernhof Kirchdorf

Tiere streicheln und füttern – naturnaher Bauernhof als Ausflugsziel für Familien.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 11-18 Uhr

Preis: kostenlos

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Tag der offenen Werkstatt im Makerhafen

Offene Werkstatt mit Mitmach-Stationen (u. a. 3D-Druck/Lasercutter) – zum Ausprobieren für alle Altersgruppen.

Ort & Uhrzeit: Makerhafen gGmbH, Stahltwiete 21, 22761 Hamburg · ab 14.30 Uhr

Preis: kostenlos

Japan Festival – Planten un Blomen

Das Japanische Generalkonsulat Hamburg veranstaltet zusammen mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Hamburg e.V. im Japanischen Garten von Planten un Blomen das „Japan Festival“.

Ort & Uhrzeit: Japanisches Teehaus Planten und Blomen, Marseillerstraße 7, 20355 Hamburg · 12-18 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – Die Königs schenken nach!

Musical-Comedy um Familie König und den ganz großen Absturz nach dem „Geldsegen“.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 32,90-63,90 €

Stand Up Comedy (Open Mic) – Freche Möwe

Open-Mic-Stand-up mit wechselnden Comedians im Indra (Indoor bei schlechtem Wetter).

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 15 €

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Planetarium – Die Zukunft des Universums

Planetariums-Show über Kosmos, Entwicklung und Zukunftsszenarien des Universums.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19.15 uhr

Preis: 12,30 €

Comedy – The Umbilical Brothers

Physical-Comedy-Duo mit Best-of-Programm im Tivoli.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27, 20359 Hamburg · 19.30 uhr

Preis: ab 27,20 €