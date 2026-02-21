Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Sonntag, 22. Februar 2026
„Frieda und Frosch“ – Kindertheater
Puppentheater vom Tandera Theater für Kinder ab ca. dreieinhalb Jahren.
Ort und Uhrzeit: KulturA Kulturzentrum, Neuallermöhe, Otto-Grot-Straße 90, 14 Uhr
Preis: 3 bis 5 Euro
„Prinz Eile“ – Kindertheater
Kindertheaterstück über Fantasie als Gegenmittel zur Langeweile (ab 6 Jahre).
Ort und Uhrzeit: Fundus Theater, Sievekingdamm 3, 14 Uhr
Preis: ab 7 Euro
Orgelkonzert – Marco d’Avola
Orgelkonzert in der Kulturkirche Altona.
Ort und Uhrzeit: St. Johanniskirche Altona/Die Kulturkirche, Bei der Johanniskirche 22, 17 Uhr
Preis: Spende erbeten
Faltenrock (Ü60-Tanzabend)
Ü60-Party im Gängeviertel mit Rock’n’Roll, Twist, Funk & Soul (U60 nur in Begleitung).
Ort und Uhrzeit: Fabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34a, 17-21 Uhr
Preis: Zahle, was es dir wert ist
Märchenoper „Rumpelstilzchen“ in Volksdorf
Aufführung der Kinder- und Jugendkantoreien.
Ort und Uhrzeit: Kirche am Rockenhof, Rockenhof 3, 17 Uhr
Preis: Eintritt frei (Kollekte erbeten)
FC St. Pauli – SV Werder Bremen (Live in Bar + Biergarten)
Bundesliga-Spiel am Lattenplatz auf Großbild bei freiem Eintritt.
Ort und Uhrzeit: KNUST (Lattenplatz), Neuer Kamp 30, 17.30 Uhr (Einlass 14 Uhr)
Preis: kostenlos
„Kater der Zukunft“ – Theater
Bühnenabend im Livhthof Theater.
Ort und Uhrzeit: Lichthof Theater, Mendelssohnstr. 15, 18 Uhr
Preis: 5-28 Euro
Klassik im Club – Jiuning Liu (Jazz)
Contemporary Jazz in der Honigfabrik (Reservierung per Mail erforderlich).
Ort und Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125-131, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)
Preis: kostenlos
Thessaloniki State Symphony Orchestra
Klassikkonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie.
Ort und Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz der Deutschen Einheit 4, 20 Uhr
Preis: ab 10 Euro
