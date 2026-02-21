Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 22. Februar 2026

„Frieda und Frosch“ – Kindertheater

Puppentheater vom Tandera Theater für Kinder ab ca. dreieinhalb Jahren.

Ort und Uhrzeit: KulturA Kulturzentrum, Neuallermöhe, Otto-Grot-Straße 90, 14 Uhr

Preis: 3 bis 5 Euro

„Prinz Eile“ – Kindertheater

Kindertheaterstück über Fantasie als Gegenmittel zur Langeweile (ab 6 Jahre).

Ort und Uhrzeit: Fundus Theater, Sievekingdamm 3, 14 Uhr

Preis: ab 7 Euro

Orgelkonzert – Marco d’Avola

Orgelkonzert in der Kulturkirche Altona.

Ort und Uhrzeit: St. Johanniskirche Altona/Die Kulturkirche, Bei der Johanniskirche 22, 17 Uhr

Preis: Spende erbeten

Faltenrock (Ü60-Tanzabend)

Ü60-Party im Gängeviertel mit Rock’n’Roll, Twist, Funk & Soul (U60 nur in Begleitung).

Ort und Uhrzeit: Fabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34a, 17-21 Uhr

Preis: Zahle, was es dir wert ist

Märchenoper „Rumpelstilzchen“ in Volksdorf

Aufführung der Kinder- und Jugendkantoreien.

Ort und Uhrzeit: Kirche am Rockenhof, Rockenhof 3, 17 Uhr

Preis: Eintritt frei (Kollekte erbeten)



FC St. Pauli – SV Werder Bremen (Live in Bar + Biergarten)

Bundesliga-Spiel am Lattenplatz auf Großbild bei freiem Eintritt.

Ort und Uhrzeit: KNUST (Lattenplatz), Neuer Kamp 30, 17.30 Uhr (Einlass 14 Uhr)

Preis: kostenlos

„Kater der Zukunft“ – Theater

Bühnenabend im Livhthof Theater.

Ort und Uhrzeit: Lichthof Theater, Mendelssohnstr. 15, 18 Uhr

Preis: 5-28 Euro

Klassik im Club – Jiuning Liu (Jazz)

Contemporary Jazz in der Honigfabrik (Reservierung per Mail erforderlich).

Ort und Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125-131, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Preis: kostenlos

Thessaloniki State Symphony Orchestra

Klassikkonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie.

Ort und Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz der Deutschen Einheit 4, 20 Uhr

Preis: ab 10 Euro