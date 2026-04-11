Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 12. April 2026

Offener Sticker-Workshop für ALLE!

Offener Kreativ-Workshop: eigene Sticker aus farbigen Folien gestalten – ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 / Eingang Arno-Schmidt-Platz, 20097 Hamburg · 14:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Kleiner Stern im großen All – Planetariumsshow

Planetariums-Show für Kinder (empfohlen ab 5 Jahren) – eine Sternenkunde-Reise durch die Milchstraße.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 14:15 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

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Opern-Werkstatt – „Frauenliebe und -sterben“

Im Anschluss Premierenfeier mit DJ Dreams b2b GGG und einem süßen Abschiedsgeschenk von Sawade für alle Besucher:innen. Einführung 45 Minuten vor der Vorstellung.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 18:00

Preis: ab 29 €

Tag der Provenienzforschung

Führung durch den Projektraum „Wegmarken jüdischer Geschichte“ mit Einblicken in aktuelle Provenienzforschung im Altonaer Museum.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg · 14:00–16:00 Uhr

Preis: 8,50 €; ermäßigt 5 €

BuchDruckKunst 2026

Messe für Buchkunst und Druckgrafik im Museum der Arbeit – mit Ausstellern, Editionen und Vorführungen klassischer Drucktechniken.

Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg · 10:00–17:00 Uhr

Preis: 14 €; ermäßigt 10 €; Nachmittagsticket 5 €; 2-Tage-Ticket 24 €; Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre frei

PEKING zum Anfassen: Brassen an Bord

Mitmachaktion auf der Viermastbark PEKING: selbst an den Brasswinden kurbeln und anschließend eine kurze Führung an Bord.

Ort & Uhrzeit: Deutsches Hafenmuseum (PEKING), Kopfbau Schuppen 50 A, Australiastraße, 20457 Hamburg · 11:00–14:00 Uhr

Preis: 30 € (inkl. kurzer Führung an Bord und Besuch des Hafenmuseums)

CAVEQUEEN – „Du sammeln. Ich auch!“

Comedy-Show im Schmidt Theater.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 21,70 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Just Mustard

Indie-/Alternative-Pop mit Shoegaze-/Noise-Kante im Nochtspeicher.

Ort & Uhrzeit: Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 29,45 €