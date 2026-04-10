Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 11. April 2026

Leo Lausemaus – Live für Kinder

Leo Lausemaus erlebt mit seinen Freunden viele Abenteuer bei einer Live‑Show für die Kleinen.

Ort & Uhrzeit: Horner Rennbahn, Rennbahnstraße 96, 22111 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ca. 15–25 €

Sternenhimmel über Hamburg – Planetariumsshow

Eine kinderfreundliche Planetarium‑Vorstellung über den Sternenhimmel über Hamburg im Planetarium.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22455 Hamburg · 12:00 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

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JuBi – JugendBildungsmesse

Familienfreundliche Messe zu Bildung und Austausch mit Workshops & Infos für Kinder & Jugendliche.

Ort & Uhrzeit: Gymnasium Oberalster, Oberalster Straße 82, 22337 Hamburg · 10:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

„Zurück in die Zukunft – Das Musical“

Das Kult‑Abenteuer mit Marty McFly als Musical‑Inszenierung voller Musik und Effekte.

Ort & Uhrzeit: TUI Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg · 15:00 Uhr

Preis: ab ca. 30 €

Blind Ticket – Seitensprünge Festival

Kulturelles Überraschungsfestival mit wechselnden Performances und Autor*innen – Spannung inklusive.

Ort & Uhrzeit: KAROLINE, Karolinenstraße 45, 20357 Hamburg · 15:30 Uhr

Preis: ab ca. 12 €

Konzert – „Ulepuschkinrose“

Live‑Musik und Konzertabend mit der Band Ulepuschkinrose im Ballsaal.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab ca. 25 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Peter Orloff & Schwarzmeer Kosaken – Abschiedstournee

Traditionelle Kosakenmusik in der imposanten Hauptkirche St. Michaelis.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis (Michel), Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 29,99 €

Flohmarkt – „Flohschanze“

Beliebter Samstags‑Flohmarkt mit Ständen für Vintage, Krimskrams, Mode, Vinyl und mehr unter der alten Rinderschlachthalle auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Vorplatz KNUST, Neuer Pferdemarkt, 20359 Hamburg · ca. 08:00–16:00 Uhr (typische Marktzeiten Samstags)

Preis: kostenlos