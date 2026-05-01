Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 2. Mai 2026

Bilderbuchkino – in deutscher Gebärdensprache

Bilderbuchkino, bei dem Seite für Seite abwechselnd auf Deutsch und in Deutscher Gebärdensprache vorgelesen wird (für Kinder ab 5 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 45, 21107 Hamburg · 13:00

Preis: kostenlos

Puppentheater – „Hasen pfeifen nicht“

Puppentheaterstück über einen Hasen, der unbedingt pfeifen lernen will, für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 15:00

Preis: ab 9,00 €

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Nachbarschaftsmarkt – Horner Freiheit

Nachbarschaftsmarkt mit Ständen, Handgemachtem und Musik im Stadtteilhaus „Horner Freiheit“.

Ort & Uhrzeit: Horner Freiheit – Das Stadtteilhaus, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 13:00

Preis: kostenlos

Open-Air-Party – Edelfettwerk

Liquid Concrete Open Air Party, mit Drum-and-Bass-Line-up am Beach des Edelfettwerks.

Ort & Uhrzeit: Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202, 22525 Hamburg · 15:00

Preis: 23,69 €

Seafood-Festival – FischVerliebt

Samstag steht ganz im Zeichen des norddeutschen Klassikers: Fischbrötchen – mitten auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz, 20359 Hamburg · 14:00

Preis: kostenlos

Live Musik – Paula Carolina

Paula Carolina bietet bei einem Konzertabend Pop- und Rockmusik.

Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 18:45

Preis: 39,20 €

Stand-up-Show – Moin Comedy Club

Stand-up-Abend mit wechselndem Line-up im Moin Comedy Club.

Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club, Beim Grünen Jäger 6a, 20359 Hamburg · 19:30

Preis: 27,50 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Türkisches Karaoke und Stand-up

Mix aus türkischer Stand-up-Comedy, Karaoke und DJ-Set im Club.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg · 22:00

Preis: 29 €, (26,87 € im Vorverkauf)

Jazz-Show im Planetarium

Late-Night-Show mit Jazz-Soundtrack und Sternenbildern unter der Kuppel.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 22:45

Preis: ab 7,70 €