Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 13. April 2026

Gedichte für Wichte im BiM (1 bis 3 Jahre)

Offener Treff mit Vorlesen, Reimen, Liedern und Fingerspielen für die Kleinsten mit Begleitung.

Ort & Uhrzeit: Kulturzentrum BiM (Labor), Saseler Straße 21, 22145 Hamburg · 10:00 Uhr

Preis: kostenlos

Komm aufs Schach-Deck

Offenes Schach-Angebot zum Mitspielen und Lernen – ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 (Eingang: Arno-Schmidt-Platz), 20097 Hamburg · 11:30–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

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Freier Eintritt bis 17 Jahre ins Museum der Arbeit

Museumsbesuch für Kinder/Jugendliche gratis – gut geeignet für einen Familiennachmittag (Industrie-, Technik- und Sozialgeschichte).

Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg · 10:00–21:00 Uhr

Preis: kostenlos (bis 17 Jahre)

Zeit für MINT (ab 6 Jahren)

Mitmach-Experimente rund um Technik und Naturwissenschaften in der Kinderbibliothek (ohne Anmeldung).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Kinderbibliothek, Lernwerkstatt Ebene 1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

86. SiMo Einzel (Sidekick-Turnier)

Kicker-/Tischfußball-Einzelturnier um Ranglistenpunkte.

Ort & Uhrzeit: Sidekick Harburg, Winsener Straße 190, 21077 Hamburg · Turnierstart 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr)

Preis: Startgeld 4 € (Mitglieder & Jugendliche U18 frei)

Running City Tours (Lauftour durch die City)

Geführter Sightseeing-Lauf (Route/Tempo individuell, ca. 6–12 km).

Ort & Uhrzeit: Alte Oberpostdirektion am Stephansplatz, Dammtorwall (Eingang: Dammtorwall 8), 20354 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: 48,89 €

The Aristocrats – „The Duck Tour 2026“

Instrumental-Rock/Fusion-Konzert in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstr. 36, 22765 Hamburg · Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

Preis: 52,65 € (Vorverkauf)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Neue Philharmonie Hamburg / Haik Kazazyan / Martin Panteleev

Konzertabend mit Violine und Sinfonik (Shor/Brahms).

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Hamburg (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 17,75 €