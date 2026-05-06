Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 7. Mai 2026

Bastelstunde in der Bücherhalle

Malen, schneiden, kleben – jeden Monat ein neues Kreativprojekt (mit Anmeldung per Mail, für Kinder ab 6 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Lokstedt, Kollaustraße 1, 22529 Hamburg · 16:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Bewegtes Bilderbuchkino

Bilderbücher werden gemeinsam „in Bewegung“ gebracht (für Kinder von 4–6 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 16:15–16:45 Uhr

Preis: kostenlos

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Wochenmarkt – Born Center

Kleiner Wochenmarkt mit frischem Obst, Gemüse & Co. direkt vorm Born Center.

Ort & Uhrzeit: Born Center, Bornheide 47b, 22549 Hamburg · 12:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Live Musik – Classic Rock & Pop Covers

Kostenloses Live-Set von Joan N‘ the Hammers mit Classic-Rock- und Pop-Rock-Covern.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Stand-up-Comedy – Comedyflash

Stand-up-Mix aus Pros & Newcomern im Lustig Comedy Club auf der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10-12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 9,90 – 14,40 €

Karaoke Kiosk

Karaoke-Abend mit „3 Minuten Fame“ – low pressure, viel Publikum, viel Bar.

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · ab 18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Hamburger Graphic Novel Tage

Bühnen-/Comic-Format mit Live-Zeichnen und Musik – Festivaltag 4.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater – Nachtasyl, Alstertor 1-5, 20095 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 16,00 € (ermäßigt 12,00 €)

Voss’ Kosmos: „Rückkehr zum Mond?“

Astronomie-Vortragsreihe mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss (ca. 90 Minuten).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 12,30 € (ermäßigt 7,70 €)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Open Turntable Meets Tischtennis

Rundlauf an der Platte, dazu DJs mit Genre-Mix (jeden 1. Donnerstag im Monat).

Ort & Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125-131, 21107 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Birdland Jam-Session

Offene Jam-Session im Jazzclub – zuhören oder nach dem Opener Set mitspielen.

Ort & Uhrzeit: Birdland, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: kostenlos