Whitney Rose in Hamburg: Originelle Verführerin jenseits aller Genregrenzen

Seit 2016 lebt Whitney Rose in Austin, der Oase alternativen und kreativen Lebens im ansonsten doch sehr konservativen US-Cowboy-Staat Texas, und macht – na, was schon? – Country-Musik. Ihre wunderbar originelle Stil-Melange aus klassischem Honky Tonk, Sixties-Pop und Memphis Soul entwickelte die Sängerin und Gitarristin allerdings schon in ihrer kanadischen Heimat.

Geboren und aufgewachsen auf der dünn besiedelten, vor der Ostküste des nordamerikanischen Kontinents gelegenen Prince Edward Island, war Musik die erste Liebe der kleinen Whitney und die Plattensammlung der Großeltern ihre große Inspiration. Zu Kindheits-Favoriten wie Tammy Wynette oder Dolly Parton gesellte sich in ihrer Playlist schon bald der bläserlastige, gospel-orientierte Soul des legendären Stax-Labels mit Stars wie Otis Redding, Booker T. & the M.G.’s oder Ruby Johnson. So wurde ein Sound geboren, der nahezu einmalig ist. Wer kann das im heutigen Unterhaltungsbusiness schon von seiner Musik behaupten? Eben.

Nochtwache: 10.8., 21 Uhr, Bernhard-Nocht-Str. 69 a, VVK: 15,70 Euro