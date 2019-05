Sweet-Gitarrist Andy Scott : „Auf dem Kiez war mehr Sex, Drugs & Rock'n'Roll“

„Ballroom Blitz“, „Fox On The Run“, „Blockbuster!“, „Love Is Like Oxygen“ – The Sweet (55 Mio. verkaufte Tonträger) spielen alle ihre Ohrwürmer, wenn sie am Sonntag mit ihrer „Still Got The Rock“-Tour in der Großen Freiheit Station machen. Die MOPO sprach mit dem einzigen verbliebenen Gründungsmitglied Andy Scott (69) über schönes Silberhaar, schlimme Diagnosen und seine Hamburg-Erinnerungen.

MOPO: Mr. Scott, was fällt Ihnen zu Hamburg ein?

Andy Scott: Klingt klischeehaft, aber Sex, Drugs & Rock’n’Roll! Ich komme seit 50 Jahren in diese Stadt. Früher haben Sweet immer um einen Extra-Tag in Hamburg gebeten. Man konnte sich hier gut die Nächte um die Ohren schlagen, alles hatte rund um die Uhr offen. Wenn du dir heute die Reeperbahn anschaust, hat sie sich verändert: Sie ist sauber, der gefährliche Vibe ist nicht mehr da, wie es in den 60ern und 70ern der Fall war. Aber so lange es nicht nur gläserne Bierhallen in Hochglanz-Optik gibt, ist es okay.

Am 30. Juni feiern Sie Ihren 70. Geburtstag!

Oh ja! Als ich 18 war, konnte ich mir nicht mal mehr vorstellen, es viel weiter als 30 zu schaffen! Ich dachte, in dem Alter wäre man antik. In Nord-Wales, wo ich aufwuchs, sahen die Leute mit 30 schon alt aus. Ich liebte zwar meinen Vater, wollte aber nie so normal werden wie er.

Das dürfte Ihnen gelungen sein.

Richtig. Aber er war gleichzeitig ein fantastischer Freidenker. Dummköpfe konnte er nur schwer ertragen. Das habe ich von ihm geerbt: Ich sage, was ich sagen will. Ansonsten bin ich froh, dass ich mit 70 noch hier bin, denn zwei der Original-Mitglieder von Sweet segneten schon früh das Zeitliche. Es gab eine Phase, da habe ich oft von ihnen geträumt und sah uns wieder gemeinsam auf der Bühne. Ich hatte zu der Zeit auch meine gesundheitlichen Probleme.

„Und die Hände zum Himmel ...“: Gitarrist Andy Scott (l.) im Jahr 2008 mit seiner Band Sweet dpa Foto:

Welche waren das?

Ich bekam vor zehn Jahren Prostata-Krebs. Es war ein Zufallsbefund, und ich hatte Glück, dass er früh diagnostiziert wurde. Es war ein hochgradiger Tumor, aber er hatte noch nicht gestreut. Ich reiste nach Hamburg, um mir in der Martini-Klinik eine zweite Meinung zu holen. Vor ein paar Jahren kam der Krebs zurück. Es war nur ein sehr kleiner Tumor, den sie mit starker Bestrahlung behandeln konnten. Geblieben ist mir Arthritis im Daumen, was mir das Gitarrespielen erschwert.

Haben Sie deshalb schon vor ein paar Jahren die letzte Sweet-Tour angekündigt?

Als ich mitteilte, dass ich aufhören würde mit dem Touren, stand ich unter dem Eindruck, dass mein Krebs zurück ist und mir ernsthafte Probleme bereiten könnte. Aber wo es sich doch anders entwickelte, sagte ich den anderen: „Lasst es uns wieder tun!“

Achten Sie mehr auf sich?

Schon. Aber ich gönne mir immer noch ein Weizenbier, wenn ich Lust darauf habe. Oder ein Glas Wein. Und nach einigen Shows sogar einen Jack-Daniels. Ich schlage mir nur nicht mehr die ganze Nacht um die Ohren. Ich komme von der Bühne, steige direkt ins Auto, werde zurück zum Hotel gefahren und gehe zu Bett.

War es so glamourös in einer Glamrockband zu sein, wie man es sich vorstellt?

Ach, jeder reduziert Sweet auf die Glamrock-Phase, aber die dauerte gerade mal zwei Jahre. Ende 1973 fingen wir schon an, von Nieten besetzte Lederkluften anzuziehen. Die Musik veränderte sich, „Fox On The Run“ war der Anfang. Wir nahmen in München das Album „Give Us A Wink“ auf, das eher auf Led Zeppelin verweist als auf Marc Bolan und T.Rex. Das Album ist bekannt als das Heavy-Metal-Werk von Sweet. Beim diesjährigen Wacken Open Air werden wir Songs daraus live spielen!

So oder so: Die Haare tragen Sie immer noch lang.

Ja, und alles ist echt. Denn wenn ich eine Perücke tragen würde, dann würde mein Haar eher aussehen wie das von James Bond. Erstaunlich ist, dass die Haare mir selbst während der Krebs-Therapie nicht ausfielen. Ich färbe sie nicht mal, sie sind 2012 plötzlich schneeweiß geworden.

Große Freiheit: 26.5., 19 Uhr, 47 Euro