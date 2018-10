Plötzlich Solo: Australischer Sandstrand am Hamburger Großmarkt

Als am Eingang gefragt wurde, ob man sein Ticket gerne zurückgeben würde, weil John Butler – anders als geplant – ohne Band auftrete, gab es zwei Möglichkeiten: Geld erstatten lassen und ärgern oder ein Konzert ansehen, das einem den Australier so nahebringt wie keines seit Jahren.



Denn genau so, wie er am Sonnabend im Mehr!-Theater auf die Bühne kam, wurde er berühmt: allein, mit Gitarre und Loop-Station. Mehr brauchte er als Straßenmusiker nicht, um Geschäftsleute auf ihrem Weg zur Arbeit innehalten zu lassen – und entdeckt zu werden.



Im Publikum stehen sicherlich einige Ex-Backpacker, die ihn aus dieser Zeit kennen. Sie freuen sich, ihn nach Jahren der perfekt produzierten Studioalben wieder ganz intim zu erleben. Und als bei „Ocean“ alle in Gedanken melancholisch am Strand sitzen, besteht die Halle wie immer bei ihm aus ganz viel „Peace and Love and Unity“ .