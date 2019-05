Mit der MOPO zu Erobique: Der Disco-Punk lädt zur Gartenparty

Carsten Meyer – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Erobique – ist so ein Typ, der sich in keine musikalische Schublade quetschen lässt. Bei seinen Auftritten hat er außer den klassischen DJ-Utensilien – seinen Turntables – auch Keyboards und ein Mirko auf der Bühne stehen, mixt Balladen mit Disco-Hits und Oldies. Vor allem aber ist er begnadeter Entertainer, führt zwischen seinen Stücken mit Humor und Charme durchs Programm.

Nur eines macht er nicht: Das, was das Publikum von ihm erwartet. Und gegen die Monotonie „normaler“ DJs hat er sowieso etwas. Deshalb sieht er sich gern als Disco-Punk, der „den Flow durchbricht“.

Bei seinen Gigs soll nicht nur getanzt und zugehört, sondern auch „gelacht, gequatscht und gesungen“ werden. Klingt nach einer vergnügten und familiären Fete? Die wird es ganz sicher auch, denn nicht ohne Grund lautet der Titel seines Hamburg-Konzerts „Erobiques große Gartenparty“. Und der 46-Jährige feiert sie mit seinen Fans in einem der coolsten Gärten der Stadt: im Stadtpark.

Gut, dass das Wetter am Wochenende besser werden soll. So steht einer ausgelassenen Tanzfete nichts im Wege.

-Stadtpark: 25. Mai, 19 Uhr, 35 Euro

Preisfrage: Wie heißt der Künstler mit bürgerlichem Namen?

