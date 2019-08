Max Herre in Hamburg: Überraschungsparty für Kopfnicker

„Wo sind meine FK-Heads, wo sind meine Kopfnicker?“, ruft Max Herre Richtung Stadtpark-Auditorium und lässt „Esperanto“ folgen. Ein Rap-Meilenstein, der 20-jähriges Jubiläum feiert und für die wippende Masse an diesem sommerlichen Abend ein Stück Sehnsucht symbolisiert. Nach Sprechgesang mit Tiefgang, viel Soul und etwas R‘n‘B. Und nicht nur der Sänger ist älter geworden, auch die Fans vor der Freilichtbühne sind etwas in die Jahre gekommen, freuen sich auf Klassiker und das neue Album Herres – das verspricht wieder ein ganz großes zu werden.

Max Herre: Erst Tour, dann das neue Album



Es gibt Musiker, die bringen eine neue Platte auf den Markt und lassen anschließend eine Tour folgen. Der Stuttgarter, mittlerweile 46 Jahre alt, macht es andersherum. „Athen“ kommt Ende August in den Handel. Und so wird das Hamburg-Konzert eine Überraschungsparty mit alten Bekannten – Liedern und Wegbegleitern, wie Megaloh und Afrob.

Max Herre mischt musikalische Stationen seiner frühen Freundeskreis-Karriere („Tabula Rasa“, „Wenn der Vorhang fällt“) mit den jüngeren Werken aus „Hallo Welt“, eröffnet mit seinen aktuellsten Auskoppelungen „Athen“ und „Villa auf der Klippe“. Lässig in olivgrün gekleidet, die Haare kraus, die Zeilen auf den Punkt - und stets mit einer Botschaft.

Max Herre positioniert sich gegen Rechts

„Wir müssen uns positionieren“, moderiert Max Herre das Lied „Dunkles Kapitel“ an, das auf seinem neuen Album erscheinen wird. Er wolle nicht schweigen angesichts der neuen Rechten, die sich in Deutschland lautstark breit macht.



„Da stehen sie wieder, singen das alte Lied von ‚Wir haben nichts gewusst‘“, geht eine Zeile. Im Hintergrund erinnert ein Plakat an das Massaker von Oradour-sur-Glane, einem Dorf in Frankreich, durch die Waffen-SS 1944. Herres Appell kommt bei den Fans gut an.

So wie eigentlich alles an diesem Abend. Das liegt einerseits an seiner entspannten Art, andererseits an dem gelungenen Mix aus Retrospektive und (vielleicht) neuen Meilensteinen. Auf das neue Album dürfen sich die Fans jedenfalls freuen - und dann kräftig mit dem Kopf nicken.