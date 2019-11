Konzert in Hamburg: „Lamb“: Die Schönheit in der Düsternis

Irgendwo zwischen Dunkelheit und Wunder funkelt die Musik von Lamb. Das Schöne in der Düsternis, das ist es, was das Duo fasziniert. So hieß auch eines seiner Alben „Between Darkness And Wonder“. Artpop, Electronica, Breakbeat, Jungle und TripHop verbindet sich mit den zart-heiseren Gesangslinien der Sängerin Louise Rhodes zu einer Musik, die keine Grenzen kennt.

Für den Sound ist seit dem Gründungsjahr 1996 Andy Barlow verantwortlich. Da treffen schräge, mit dem Kontrabass gezupfte Jazztöne auf Düsterblues, klassische Phrasen auf Folkiges. Alles in allem ist es Pop, manchmal so süß wie tropfender Honig, dann in Nebel gehüllt wie ein Herbstwald, dann so tief und melancholisch, wie ein Ozean. Und immer ist der Bass das Fundament, auf dem sich die Musik von Lamb entwickelt. Musik für Freunde von Portishead, Tricky und Massive Attack. Musik, die als „Future Bebop“ beschrieben worden ist.

Immer wieder hat die Band aus Manchester das Zusammenspiel mit anderen Musikern gesucht. Mit Me’Shell NdegéOcello haben sie zusammengearbeitet, mit Michael Franti und Arto Lindsay, „echte“ Instrumente verwendet, um ihrer Musik noch mehr Ausdruck zu verleihen.

Doch ihre Klangwelt bleibt elektronisch. Die Düsternis kommt von der Festplatte – daher, wo niemals Licht zu leuchten scheint. Jetzt ist das Düsterduo mit seinem siebten Album „The Secret Of Letting Go“ in Hamburg zu Gast. - Mojo:14.11., 19 Uhr, 32 Euro