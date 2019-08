James Morrison in Hamburg: Super Konzert – wenn nur das Publikum nicht wäre

Liebe Konzertbesucher, wenn ein begnadeter Sänger wie James Morrison (34) den Stadtpark beehrt, könnten Sie dann vielleicht das Reden einstellen und dieser wärmenden Soulstimme einfach andächtig lauschen? Das hätte man am Montag gerne den vielen dauerplappernden Menschen vor der Bühne gesagt. Denn es störte – vermutlich auch den Künstler selbst.



Morrisons Seelen-Musik verlangt nach etwas mehr Aufmerksamkeit und ist nicht unbedingt zum Abfeiern und Mitklatschen gemacht (auch wenn Letzteres bei „My Love Goes On“ dann doch passierte).

Dafür berührt Morrisons raue, aber helle Wahnsinnsstimme ganz tief im Herzen, wenn er im neuen Stück „So Beautiful“ von den Versäumnissen im Bezug auf seine große Liebe erzählt. Immer wieder forderte er das Publikum auf, keine Angst vor der eigenen Courage zu haben: „Das Beste ist doch, einen Song laut mitzusingen, den man gar nicht kennt“, kündigte der Musiker, der sich auch als Doppelgänger von Coldplay-Sänger Chris Martin verdingen könnte, sein Lied „Glorious“ vom neuen Album „You’re Stronger Than You Know“ an.

„Broken Strings“ sang Morrison statt mit Nelly Furtado mit einer seiner zwei Background-Sängerinnen, die besonders bei „With A Little Help From My Friends“ stimmlich voll zur Geltung kamen.

In pink-rotes Licht war die Bühne getaucht, als er sich dann selbst zu seinem Durchburchs-Hit „You Give Me Something“ auf der Akustikklampfe begleitete. Den lauten Gesprächen folgte dann immerhin sehr lauter Jubel. Zu Recht: Was für ein toller Musiker Morrison doch ist!