Element Of Crime im Stadtpark: Sound, Stimmung, Seele in Harmonie

Der Frontmann von Element of Crime ist bestens aufgelegt am Sonntagabend im Stadtpark: „Ja, ja, das ist ja alles schön und gut – aber was ist mit den alten Hits?“, fragt Sven Regener ins ausverkaufte Rund und erntet kollektives Gelächter. Zehn Minuten ist das Konzert von Element of Crime da gerade mal alt.

Die 1985 gegründete Band hat die Stadtpark-Saison mit ihrem neuen Stück „Erster Sonntag nach dem Weltuntergang“ eröffnet. Drei Fans haben zum ebenfalls neuen „Ein Brot und eine Tüte“ leere Brottüten geschwenkt. Auch das neue Titelstück „Schafe, Monster und Mäuse“ gab es zu hören, aber: Was ist nun mit den alten Hits?

„Wollen die sich etwa von ihrer Vergangenheit distanzieren?“, feixt Regener. Und gibt dann die Antwort selbst: „Quatsch – das volle Programm!“ Und so hört das bunt gemischte Publikum – vom kuschelnden Pärchen über biertrinkende Kollegen, alle eher Ü40 – jede Menge EoC-Klassiker: „Deborah Müller“, „Liebe ist kälter als der Tod“, „Immer wo Du bist, bin ich nie“, „Weißes Papier“.

Das von elender Sommerhitze erzählende „Im Prinzenbad allein“ kündigt Regener mit den Worten an: „Kunst muss nicht immer ins Bild passen!“ Da haben sich die Ersten gerade die Kapuzenjacke übergezogen. Aber ob kalt oder heiß, melancholisch oder von Euphorie beseelt: Es fließt einfach alles ineinander an diesem Sonntagabend: Sound, Stimmung, Seele. Sogar der Himmel hält dicht.

Drei Zugaben spielt die Band, bevor Regener sein Publikum entlässt – ganz liebevoll, wie es so seine Art ist: „Kommt gut nach Hause und macht keinen Scheiß!“