Dream-Pop-Konzert: Methyl Ethel: „Alles auflösen, was dinglich ist!“

St. Pauli -

Methyl Ethel – der Bandname klingt nach Chemieunterricht. Tatsächlich ist das, was Jake Webb und seine beiden Mitstreiter abliefern, ziemlich experimentell. Die Klänge wabern wie verschiedenfarbige Substanzen in Reagenzgläsern, verdichten sich, lösen sich auf und werden doch immer wieder in ein poppiges Gefäß gegossen.

Webbs weiblich anmutende Stimme verliert sich manchmal fast in den psychedelisch-träumerischen Klängen. „Das ist das Ziel meiner Musik“, sagt der Sänger. „Hinter und in der Musik soll sich alles auflösen, was dinglich und konkret ist. Alles soll zu einer amorphen Masse werden.“

Bei Kritikern und Feuilletonisten kam das an: Das Lob in der Presse überschlug sich; bei einem österreichischen Radiosender erreichte der Song „Scream Whole“ gar Platz eins der Sender-Charts.

Wer sich auf eine avantgardistische Klangreise begeben möchte, sollte sich das Konzert des Trios aus Perth (Australien) nicht entgehen lassen.

- Molotow: 23.5., 20 Uhr, 22 Euro