Dido im Interview: „Wenn Leute an dir zweifeln: Gut!“

Sechs Jahre pausierte Dido (47), um sich ihrem Sohn Stanley zu widmen. Mit „Still On My Mind“ meldet sich die britische Sängerin zurück, die sich durch ihr Duett mit dem Rapper Eminem („Stan“) für immer ins kollektive Musik-Gedächtnis eingebrannt haben dürfte. Mitte Mai spielt sie in Hamburg – es ist ihre erste Tour seit 15 Jahren!

MOPO: Es ist 20 Jahre her, dass Ihr Debüt-Album veröffentlicht wurde. Fühlt es sich so an?

Dido: Nein, gar nicht. Es macht mich so schrecklich alt! Aber im selben Moment denke ich: Wow, wie toll, dass ich das alles immer noch machen kann und es noch Leute gibt, die zuhören.

Waren Sie sich unsicher, ob es da draußen noch ein Publikum gibt, das auf Sie wartet?

Das war ich. Aber der Unterschied ist diesmal, dass ich das Album auch live auf Tour vorstellen werde. Und das ist der Teil, den ich am meisten liebe: das Singen.

Dabei soll Ihr Bruder Rollo (Faithless; Anm. d. Red.) Ihnen abgeraten haben von einer Karriere als Sängerin.

Stimmt, er meinte: „Mach das nicht. Es ist so hart. Und da gibt es bessere Sängerinnen als dich.“ Aber wenn du große Träume hast und dein Bruder dir so was sagt, führte das zumindest in meinem Fall dazu, dass ich dachte: Jetzt erst recht! Am Ende war ich dankbar. Es ist gut, wenn Leute an dir zweifeln, es ist ein großartiger Motivator.

Hat er sich je entschuldigt dafür?

Ja, nach den ersten Erfolgen. Maxi Jazz, der Sänger von Faithless, kam ins Studio und sagte zu ihm: „Ich denke, so langsam musst du es zurücknehmen.“ Und das tat er dann gerne. Mein Bruder ist mein größter Unterstützer und Komplize.

In drei Jahren werden Sie 50 ...

... aber ich fange erst in zwei Jahren an, mir Gedanken zu machen, ob mich das tangiert.

Laeiszhalle: 16.5., 21 Uhr