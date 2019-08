Casper und Marteria in Hamburg: Zwei Bass-Brüder mit dem Monster-Truck

Bahrenfeld -

Die Flammen schießen in den Abendhimmel. Die Menge steht gedreht zum Rand. Auf dem dort platzierten Monster-Truck reimen Casper und Marteria.

Was im ersten Augenblick wie der feuchte PS-Traum eines DMAX-Zuschauers wirkt, passt irgendwie perfekt in den Abend, bei dem die beiden Rapper ihre Kombo-Produktion „1982“ in Hamburg abfeiern. „Seid ihr bei uns?“, krächzt Casper. Passt.

Mit einem Küsschen geht’s rund eine Stunde vorher auf die Bühne. Nach zehn Minuten ist bei „Adrenalin“ der Pegel für den weiteren Abend festgelegt. „Hamburg, alle hüpfen!“ Es folgt ein Reime-Sprint mit einem durchdrehenden Auditorium. Keiner steht.

Völlige Eskalation, pures Adrenalin, wummernde Bässe

Wer schon mal ein Konzert von Casper oder Marteria gesehen hat, der weiß, dass die beiden bei ihren Auftritten mit angenehmer Beständigkeit das auf der Bühne machen, was der junge Volksmund unter „Abriss“ einordnet: Völlige Eskalation, pures Adrenalin, wummernde Bässe, die durch den Körper gehen, perfekt sitzende Verse, Ausdauer ohne Ende und ein Publikum in ständiger Rap-Ekstase.

Wenn also diese beiden Hip-Hopper nun auch noch gemeinsam ein Album aufnehmen, auf große Tour – inklusive Stationen in halb Europa – gehen, dann sind zumindest nassgeschwitzte Kleidung und heisere Kehlen garantiert.

Casper und Marteria begeistern 16.000 Fans auf der Trabrennbahn

Diese beiden Live-Monster schicken sich also in der ausverkauften Trabrennbahn vor 16.000 Fans an, ihren „Champion Sound“ zu verbreiten. Sie fordern die Masse immer wieder auf, die Hände hochzunehmen.

Das Publikum folgt brav. Die Mischung aus Gemeinschaft-Produktionen und zahlreichen Solo-Tracks („Endboss“, „Bengalische Tiger“ von Marteria; „Auf und davon“, „Im Ascheregen“ von Casper) lässt auch nichts anderes zu. Garniert wird das gigantische Bühnen-Spektakel mit Strobolichtern und Feuerwerk.

Casper und Marteria - eine musikalische Symbiose, fette Mucke, bei der sich Puzzle und Teil gefunden haben, zwei Typen eines Jahrgangs, zwei Bass-Brüder mit einem Monster-Truck.

Und so entpuppt sich der Abend am Ende als eine Art Mainstream-Hip-Hop-Messe, die tauglich für viele ist, vor allem aber für ein feierwütiges Publikum.

So ist die Botschaft des Abends auch schlicht: Feiert die Freundschaft und euch selbst. Casper und Marteria haben mit ihrem XXL-Arrangement gezeigt, dass sie das derzeit besonders gerne tun.

„Vielen Dank für diesen Wahnsinn hier“, ruft Marteria. Stimmt.