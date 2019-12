Billie Eilish spricht Klartext: „Packt mal alle eure Handys weg!“

Wilhelmsburg -

Yeah, endlich wieder Dockville und sogar das Wetter spielte mit – zumindest am Freitag! Trotz Drohkulisse hielten die Gewitterwolken am ersten offiziellen Festivaltag einen respektvollen Abstand zum Dockville-Gelände. Und für den Rest sorgten tolle Bands. Das Highlight: Die amerikanische Sängerin Billie Eilish! Die hatte auch eine klare Ansage an ihre Fans dabei. Und auch sonst hatte der Freitag viel zu bieten.

Billie Eilish ist ein Phänomen: Die Amerikanerin ist erst 17 Jahre alt, hat aber bereits über 15 Millionen Alben verkauft: Mit ihrer engelsgleichen Stimme hat sich Billie Eilish, die nach eigenen Angaben unter dem Tourette-Syndrom leidet, innerhalb kürzester Zeit in die Herzen ihrer Fans gespielt – und das weltweit. Ohne Zweifel: Mit ihr als Headliner am Freitagabend ist den Dockville-Veranstaltern ein Riesen-Coup gelungen.

Hamburg: Zugang zur Bühne musste gesperrt werden – Andrang auf Billie Eilish war zu groß

Die Vorfreude auf „Billie“ ist riesengroß, als sie um 22 Uhr mit ihrem Hit "Bad Guy" die Bühne betritt. Bereits im Vorfeld hatten die Veranstalter gewarnt, dass der Platz vor der Hauptbühne nicht für alle Festivalbesucher reichen würde, nach kurzer Zeit tauchte auf den Festival-Apps der Besucher die Warnung auf, dass das Gelände um die Hauptbühne abgesperrt sei – der Andrang wegen Billie ist zu groß!

In neongrünem Shirt springt die 17-Jährige auf und ab und versprüht die Energie eines Newcomers. Einziges Manko: Sowohl die Musik als auch ihre Stimme sind deutlich zu leise.



Bei einem Teil des Publikums kommen nur Bässe an, vieles von ihrer Kraft ist zwar zu sehen, mit den Ohren aber nur zu erahnen. Am Ende hat sie noch einen Tipp für die vielen jungen Festivalbesucher: „Packt mal für einen Moment alle eure Handys weg, dieser Moment gehört nur uns“.

Berliner Schnauze und besser als die meisten männlichen Kollegen: Juju

Die Berliner Rapperin Juju (26) am Freitagnachmittag auf der Bühne Grossschot. jazzarchiv Foto:

Seit dem Teenager-Hit „Vermissen“ mit „Annenmaykantereit“-Frontman Henning May ist klar: Die 26-Jährige Berlinerin Juju kann auch nach ihrer Zeit mit der Girlrap-Band SXTN Megahits schreiben. Im Mai hochgeladen, hat der Hit schon 30 Millionen Klicks, im Juni gab es dazu noch Gold für die Single.

Mit Kodderschnauze und „Bling Bling“ – so der Titel ihres Soloalbums – legt die Nena des Deutschrap los und feuert Hit nach Hit ab. „Hardcore High“, „Sommer in Berlin“, „Vermissen“: Da können nur noch eine Handvoll ihrer männlichen Deutschrap-Kollegen mithalten, denn: „Ich war zwar nicht so oft in der Schule, aber rappen, dass fällt mir leicht“. 30 Minuten nur hat, sie um alles zu zeigen was sie kann, doch für sie kein Problem: „Habt ihr Bock auszurasten“, fragt sie das Hamburger Publikum. Die Antwort kommt lautstark zurück.

Hamburgs Party-Meute ist da

Die Elf-köpfige Techno-Band Meute hatte am Freitagabend ein Heimspiel auf dem Dockville. jazzarchiv Foto:

Sie sind elf Männer, haben alle die gleichen Klamotten an und kommen aus Hamburg. Wer hier gleich an den HSV oder den Kiezclub denkt, liegt falsch: Die Hamburger Technobläser von Meute kombinieren tanzbare Musik mit Blasinstrumenten – und das hört sich verdammt cool an. Bei ihrem Heimspiel auf der Bühne Vorschot blasen sie dem Publikum den Marsch.



Mit Xylophon und Sounds die man eher aus der Oper kennt, leiten die sympathischen Hamburger ihr Dockville-Intro ein. Doch dabei wird es nicht bleiben. Schon bald stampfen die Akustik-Techno-Rhythmen über die Vorschot, alles ist am Feiern und genießen. Meute machen Spaß: Mit „Hey Hey“ dem Remix von New York-Dj Dennis Ferrer und ihrem Megahit „You & Me“, einem Remix von Flume, heizen sie dem Publikum so richtig ein, während im Hintergrund die Sonne untergeht.