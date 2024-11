Party, Lichterkunst und Laternelaufen in Hamburgs Osten

Farbenfrohe Abwechslung in diesen tristen Tagen in Hammerbrook: Am Freitag und Samstag erleuchtet viel Kunst das Kreativ-Gelände am Hochwasserbassin hinterm Heidenkampsweg und es gibt Programm für Groß und Klein.

Am Freitag von 16 bis 20 Uhr kann man bei PARKS am Aluminium-Workshop „Beans & Bones“ teilnehmen. Es handelt sich dabei um einen Formbauworkshop zur Herstellung einer Skulptur im öffentlichen Raum. Die Teilnahme ist kostenlos und ab 16 Jahren. Anmelden sollte man sich unter contact@bonesandall.org.

Laternenlauf lauf für die Kleinen – Tanzen für die Großen

Der bekannte Club „Südpol“, ebenfalls auf dem Gelände, lädt am selben Abend von 18:01 bis 23:58 zu einer Runde „Bingo & Vinyl“. Am Samstagabend dann gibt es unter dem Motto „Alle Lampen an“ Party bis Sonntagmorgen für alle über 21 Jahre (kostet Eintritt).

Vorher aber gibt es Programm für die Kleinen: Am Samstag ab 14 Uhr veranstaltet der Hochwasserbassin e.V. ein „Kinderlichtfest“. Bei Pommes, Punsch und Kuchen kann man hier zusammenkommen und Laternen basteln. Ab 17.30 Uhr gibt es einen Laternenlauf durch die Nachbarschaft. Damit die Großen auch nicht nicht zu kurz kommen, soll das gesamte Gelände hinterm Südpol von Lichtkünstlern gestaltet werden. Klingt farbenfroh in diesen tristen Tagen. (mp)