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MOPO-Redakteur Michael Reis genießt bei einem Familienausflug ein Fischbrötchen am Hafen.

MOPO-Redakteur Michael Reis genießt bei einem Familienausflug ein Fischbrötchen am Fähranleger. Foto: Florian Quandt

paidLangeweile? Auf keinen Fall! Acht MOPO-Eltern verraten ihre Ferien-Tipps

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Wonnemonat Mai? Die Wettervorhersage für die kommende Ferienwoche ist eher durchwachsen. Umso mehr können ein paar praxiserprobte Tipps für die garantiert erfolgreiche Bespaßung des Nachwuchses helfen. Hier packen Eltern aus der MOPO-Redaktion aus über unwiderstehliche Orte, an denen die Lütten auf ihre Kosten kommen. Und davon profitieren schließlich auch die Großeltern und Eltern…

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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