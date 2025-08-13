Ferien in Hamburg: Entdecken Sie die besten Tipps aus allen Bezirken

Ferien zu Hause? Unbedingt! Hamburg steckt voller Überraschungen. Grüne Oasen, besondere Orte, kulinarische Entdeckungen und Geheimtipps warten in jedem Bezirk.

In dieser Übersicht finden Sie schon jetzt unsere schönsten Tipps für verschiedene Bezirke und ausgewählte Stadtteile. Von Hamburg-Nord bis Wandsbek und vom charmanten Barmbek-Nord bis ans Wasser in Altona ist schon einiges dabei – und die Liste wächst stetig. So können Sie sich den perfekten Ferientag zusammenstellen und die Stadt ganz neu erleben.

Zu Wasser und in der Luft: In Hamburgs Norden ist ordentlich was los

MOPO-Reporterin Ann-Christin Busch im Kanu auf dem Stadtparksee. Florian Quandt MOPO-Reporterin Ann-Christin Busch im Kanu auf dem Stadtparksee.

Ob Flugzeuge schauen in Fuhlsbüttel, Tretbootfahren im Stadtpark oder Schwimmen in Dulsberg: Hamburgs Norden verbindet urbanes Flair mit grünen Oasen. Die Alster zieht sich wie ein blaues Band durch den Bezirk und lockt an warmen Tagen viele auf und ans Wasser. Als gebürtige Langenhornerin – aus dem Stadtteil, in dem Helmut Schmidt lebte und Olli Dittrich aufwuchs – nimmt Ann-Christin Busch Sie mit auf eine Entdeckungstour durch den Norden der Stadt.

Kanu, Kino und ferne Galaxien: 25 Top-Tipps für einen Ferientag im Bezirk Hamburg-Nord

Beim Bootsverleih auf der Liebesinsel im Stadtpark sind verschiedene Modelle vorhanden. Florian Quandt Beim Bootsverleih auf der Liebesinsel im Stadtpark sind verschiedene Modelle vorhanden.

Hamburg-Nord ist vielseitig: In Eppendorf glänzen weiße Villen, in Dulsberg prägt roter Klinker das Bild. Dazwischen warten Naturparadiese, Kanu-Abenteuer, Sternreisen und vielleicht die besten Franzbrötchen der Stadt. Wer Urlaubsfeeling in Hamburg sucht, ist hier genau richtig.

Was Altona so besonders macht: Ameisen, Römer und ein Strand zum Abhängen

Hier lässt es sich prima fahren: Die Louise-Schroeder-Straße verbindet St. Pauli und Altona-Altstadt. Florian Quandt Hier lässt es sich prima fahren: Die Louise-Schroeder-Straße verbindet St. Pauli und Altona-Altstadt.

Etwa 600 Meter lang, vorbei am Jüdischen Friedhof, verbindet die Louise-Schroeder-Straße St. Pauli und Altona-Altstadt. Bis vor Kurzem wurde sie für mehrere Millionen Euro neu gestaltet. Heute wachsen hier Lavendel, Wilde Möhre und Färberkamille. Den Urlaub kann man sich auf der einen Straßenseite im portugiesischen Feinkostladen Comércio Lagos einkaufen. Auf der anderen Seite lockt die Lahmacun-Bäckerei Citir mit frischen Backwaren. Villen wie in Blankenese oder Altbauten wie in Ottensen gibt es hier nicht. Dafür ein Stück Stadt, das zeigt, was urbanes Leben alles kann.

Freibad, Volkspark, Eis-Paradies: 25 Top-Tipps für einen Ferientag im Bezirk Altona

Das Freibad Marienhöhe ist eines von zwei Sommerbädern im Bezirk Altona. Hier ist es an sonnigen Tagen rappelvoll. Ein Besuch lohnt sich aber immer! Imago Das Freibad Marienhöhe ist eines von zwei Sommerbädern im Bezirk Altona. Hier ist es an sonnigen Tagen rappelvoll. Ein Besuch lohnt sich aber immer!

Altona ist ein Jahrmarkt der Möglichkeiten. Der Bezirk ist grün, liegt am Wasser und bietet kulturell wie kulinarisch eine enorme Vielfalt. Für einen perfekten Ferientag haben wir die schönsten Orte für eine kleine Auszeit zusammengestellt.

Urlaub in Hamburg: „Ach, geh doch nach Wandsbek!“ – Top-Tipps für den Bezirk Wandsbek

MOPO-Reporterin Emilia Skibbe versetzt sich auf einem Traktor im Museumsdorf in Volksdorf in das alte Leben in den Walddörfern. Florian Quandt MOPO-Reporterin Emilia Skibbe versetzt sich auf einem Traktor im Museumsdorf in Volksdorf in das alte Leben in den Walddörfern.

„Wat narms gelt, dat gelt to Wandsbek“ („Was nirgendwo gilt, das gilt in Wandsbek“) – so spottete man früher über den eigenständigen Ort, bevor er 1937 zu Hamburg kam. Heute ist der Bezirk eine Mischung aus Plattenbauten, dörflichen Häuschen und großen Villen. Und er hat wesentlich mehr zu bieten, als viele denken.

Trecker, TV-Stars und viel Grün: 20 Sommertipps für Hamburgs unterschätzten Osten

Das Strandbad Ostende in Tonndorf ist Teil eines Sees und hat einen eigenen Sandstrand. Anke Geffers Das Strandbad Ostende in Tonndorf ist Teil eines Sees und hat einen eigenen Sandstrand.

Zwischen Plattenbau und grünen Walddörfern hat Hamburgs bevölkerungsreichster Bezirk für Ausflugslustige einiges zu bieten. Ob Strand-Flair in Tonndorf, eine Serienkulisse in Jenfeld, Schafe streicheln in den Walddörfern oder Ausruhen mitten an der Wandsbeker Chaussee: Wandsbek bietet Aktivitäten für alle Altersklassen. Hier sind 20 Tipps für den Hamburger Nordosten.

Urlaub in Hamburg: Bergedorf, die Kleinstadt in der Großstadt

MOPO-Reporter Alexander Palm zeigt seine Lieblingsorte in Bergedorf. Erster Stop: Die Boberger Dünen Marius Röer MOPO-Reporter Alexander Palm zeigt seine Lieblingsorte in Bergedorf. Erster Stop: Die Boberger Dünen

Bergedorf ist der Bezirk, in dem Alexander Palm aufgewachsen ist: “Meine Jugend spielte sich zwischen Elbdeich und Einkaufszentrum, Bauernhof und Betonplatte ab. Nach Jahren in anderen Stadtteilen bin ich vor vier Monaten zurückgekehrt – und merke, wie gut das tut. Hier draußen kreuzen Traktoren den Berufsverkehr, Apfelbäume hängen über Gartenzäune und die Bille plätschert gemächlich durch den Schlossgraben. Eine grüne Oase im Osten der Stadt.”

15 Top-Tipps für Urlaub in Hamburg: So genießen Sie die Ferien in Bergedorf

Entspannen an der Elbe – geht nicht nur am Elbstrand. Auch Bergedorf kann man den Sommer bestens genießen. picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich Entspannen an der Elbe – geht nicht nur am Elbstrand. Auch Bergedorf kann man den Sommer bestens genießen.

Bergedorf ist mehr als nur ein Bezirk am Rande Hamburgs. Hier trifft ländliche Idylle auf städtische Geschichte, Elbblick auf Fachwerkromantik. Wer eine Pause vom Trubel der Innenstadt sucht, findet hier eine grüne Auszeit – und das nur rund zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Für Natur, Kultur, Wasservergnügen und Genuss haben wir die schönsten Orte im Bezirk zusammengestellt.

Urlaub in Hamburg: Paddeln, skaten, Natur entdecken – diese Insel macht glücklich

Schöner Fußweg unter großen Bäumen: Mit der Bunthäuser Spitze haben die Hamburger vor 150 Jahren den Harburgern das Wasser abgegraben – und einen süßen Leuchtturm platziert. imago images Schöner Fußweg unter großen Bäumen: Mit der Bunthäuser Spitze haben die Hamburger vor 150 Jahren den Harburgern das Wasser abgegraben – und einen süßen Leuchtturm platziert.

Im Bezirk Hamburg-Mitte liegt Wilhelmsburg, eine Insel voller Überraschungen. Hier können Sie Teiche und Kanäle per Paddelboot erkunden, im verwunschenen Tidewald spazieren, am Strand liegen, einen Leuchtturm erklimmen oder im Park entspannen. Dazu kommen Kletter-Herausforderungen, Partys und kulinarische Entdeckungen. Ein Urlaubstag auf der Elbinsel fühlt sich an wie eine Reise weit weg vom Alltag.

Urlaub in Hamburg: Besteigen Sie doch mal Hamburgs höchsten Berg!

Der Gipfel: MOPO-Chefredakteur Koltermann guckt im erhabenen Moment verknittert. Er hockt an Hamburgs höchstem Punkt. Maik Koltermann Der Gipfel: MOPO-Chefredakteur Koltermann guckt im erhabenen Moment verknittert. Er hockt an Hamburgs höchstem Punkt.

Im Bezirk Harburg, am südlichsten Zipfel Hamburgs, liegt der Hasselbrack, stolze 116,2 Meter über Normalnull. Der Weg dorthin führt durch verschlungene Waldpfade, vorbei an einer kleinen, fast geheimnisvollen Siedlung namens „Am Tempelberg“. Einfach ist er nicht: Steigungen und Gefälle wechseln sich ab, der Pfad ist nicht immer klar zu erkennen und oft zugewachsen. Und die Aussicht? Fehlanzeige – der Gipfel ist dicht bewaldet. Aber genau das macht den Reiz aus.

Urlaub in Hamburg: Von Barmbek-Nord bis ins Apfelparadies

MOPO-Redakteurin Eva Jost (44) braucht noch Geduld – im Herbst sind die Äpfel auf der Streuobstwiese endlich reif. Marius Röer MOPO-Redakteurin Eva Jost (44) braucht noch Geduld – im Herbst sind die Äpfel auf der Streuobstwiese endlich reif.

Sommerferien in Hamburg müssen nicht langweilig sein. In Barmbek-Nord locken Glaskunst und gemütliche Ecken zwischen rotem Klinker, im benachbarten Steilshoop warten Apfelbäume zum Selberpflücken. Perfekt für alle, die Entspannung und Entdeckungen verbinden wollen.