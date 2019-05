Kiez-Urgestein gründet Stiftung: Corny Littmann macht jetzt in Kulturförderung

Neuer Akt von Corny Littmann: Der 66 Jahre alte Tausendsassa und Mitgeschäftsführer des Schmidts Tivoli hat eine eigene Stiftung gegründet, um Kunst und Kultur in Hamburg zu fördern.

Hinter dem etwas sperrigen Namen „Corny Littmann Stiftung für Kunst und Kultur“ verbirgt sich die Idee, Künstlern bei der Realisierung ihrer Projekte „unbürokratisch, schnell und nachhaltig“, wie Littmann betont, unter die Arme zu greifen. „Wir wollen dort tätig werden, wo die Kulturpolitik nicht tätig werden kann“, sagt der Theatermacher.

Dazu hat er die gemeinnützige Stiftung mit einem gehörigen Batzen Geld ausgestattet – wie viel genau, will er nicht sagen. Die Stiftung ruht auf mehreren Säulen: Projektförderung, Ausbildung und Bildung. Im Bereich Projektförderung will sich Littmann zunächst einen Traum erfüllen: Im Sommer 2020 will er ein internationales Straßentheaterfestival auf dem Spielbudenplatz veranstalten.

Straßentheaterfestival: Stiftung könnte Teil der Kosten übernehmen

„Die Stiftung kann einen Teil der Kosten übernehmen, aber wir wollen Partner aus der Hamburger Wirtschaft finden, die uns unterstützen“, sagt er. Langfristig soll die Stiftung Projekte zwar initiieren und die Anschubfinanzierung sichern – die Durchführung aber sollen andere (z. B. die Spielbudenplatz-Betreibergesellschaft) übernehmen.

Auch zur Nachwuchsförderung gibt es eine Idee: Künftig werden ein bis zwei Stipendien pro Jahr an Absolventen der Stage School vergeben. Die können dann ein Jahr lang bei verschiedenen Theatern auf der Bühne stehen und Bühnenerfahrung sammeln – und bekommen eine Grundsicherung.

Und für die ganz Lütten will der Schmidt-Boss den Bereich Theaterpädagogik ausbauen. Bisher bietet Regisseurin Carolin Spieß die Schnupperstunden für Schulklassen quasi ehrenamtlich an. So sorgt Corny Littmann schon jetzt dafür, dass „seine“ Bühnen und die Kultur auf dem Kiez trubelig und bunt bleiben.