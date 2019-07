CSD in Hamburg: Das sind die Highlights der Pride Week

Laut, bunt und friedlich – so soll die Pride Week 2019 in Hamburg werden. Das Motto in diesem Jahr: „Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung“. Doch trotz jeder Menge Partys und guter Laune haben Veranstalter und Teilnehmer ein ernstes Anliegen, das vor allem auf der großen Demonstration zum Christopher Street Day 2019 am 3. August in den Mittelpunkt rücken wird. Die MOPO verschafft Ihnen einen Überblick, was die diesjährige Pride Week in Hamburg sonst noch zu bieten hat.

„Gleiche Rechte für LSBTIQ sind nicht in Stein gemeißelt. Unsere Verfassung muss unsere Minderheitenrechte dringend stärken“, erklärt Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride e.V., das Motto, mit dem eine Ergänzung von Artikel 3 des Grundgesetz gefordert wird. Der Gleichheitsgrundsatz soll um die Merkmale sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität ergänzt werden.

Um eine breite Öffentlichkeit für ihr Anliegen zu erreichen, bietet die Pride Week 2019 ein breites Programm. Hier die wichtigsten Infos zu den Veranstaltungen in diesem Jahr.

Hier findet die Pride Week 2019 in Hamburg statt

Die Pride Week findet in diesem Jahr vom 27. Juli bis zum 4. August in Hamburg statt. Mehr als 100 Veranstaltungen finden dieses Jahr statt. Einen Überblick über sämtliche Termine finden Sie hier.

Das sind die Highlights im Programm der Pride Week 2019

Die einwöchige Pride Week liefert auch in diesem Jahr wieder ein pralles Programm. Der absolute Höhepunkt ist die CSD-Demonstration am Sonnabend (3. August), zu der mehr als 100.000 Menschen in der Hamburger City erwartet werden. Außerdem stehen auch noch die Schiffsparade Pride Ahoi, die Eröffnungsfeier Pride Night und natürlich das CSD-Straßenfest auf dem Programm.

Damit beginnt die Pride Week in Hamburg

Los ging es am Freitag (26. Juli) – denn da hieß es: Pride Ahoi! Um 20 Uhr legten die Schiffe ab, auf denen die Pride Week auf der Elbe eingeläutet wurde.



Die Schiffsparade fuhr dabei in Richtung Blankenese dem Sonnenuntergang entgegen, während an Bord ausgelassen gefeiert wurde.



Der Konvoi startete am Anleger Sandtorhöft/Kehrwieder bei der der Elbphilharmonie.

Pride in Hamburg: Eröffnungsfeier steigt im Café Schöne Aussichten

Am Tag darauf steigt dann mit der Pride Night die offizielle Eröffnungsfeier. Um 23 Uhr geht es im Café Schöne Aussichten (Gorch-Fock-Wall 4) los. Karten im Vorverkauf kosten 10 Euro und können im Lagerhaus, bei Hein&Fiete und in der Wunderbar gekauft werden. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 12 Euro. Im Vorfeld der Feier wird außerdem der Pride Award verliehen.

Regenbogentag auf dem Hamburger Dom

Am Donnerstag (1. August) wehen die Regenbogenflaggen auf dem Heiligengeistfeld. Zum Regenbogentag auf dem Hamburger Sommer-Dom bieten die Schausteller ab 15 Uhr diverse Vergünstigen an und sollen auch ein paar Überraschungen bereithalten. Ab 19 Uhr zieht dann eine Parade über die Dom-Meile mit anschließender Party. Treffpunkt ist die Aktionsfläche „Störtebekers Ankerplatz“ in der Mitte des Doms.

Dann findet das CSD-Straßenfest 2019 statt

Ab Freitag (2. August) um 15 Uhr steigt an der Binnenalster das große CSD-Straßenfest. Über Ballindamm und Jungfernstieg verteilt, finden sich zahlreiche Info-, Verkaufs- und Gastrostände. Außerdem wird auf den Musikinseln, die durch die Hamburger Club- und Barszene betrieben werden, für den passenden Sound gesorgt.

Neben zahlreichen anderen Künstlern tritt am Freitag auch Ex-Spice-Girl Mel C. auf der CSD-Bühne auf. Das gesamte Bühnenprogramm und einen Lageplan gibt es hier.

Große CSD-Demonstration 2019 in Hamburg

Die Route der CSD-Parade 2019. Hamburg Pride e.V. Foto:

Für viele ist sie der absolute Höhepunkt der Pride Week: die CSD-Demonstration! Am 3. August startet die Parade, zu der 150.000 Zuschauer und 15.000 Teilnehmer von den Veranstaltern erwartet werden, um 12 Uhr in der Langen Reihe und führt dann wieder durch die Hamburger Innenstadt.



Das ist die Route der CSD-Demonstration

Lange Reihe

Ernst-Merck-Straße

Glockengießerwall,

Steintorwall

Steinstraße

Speersort

Bergstraße

Mönckebergstraße

Glockengießerwall

Lombardsbrücke

Neuer Jungfernstieg

Weitere Infos zur CSD-Demonstration 2019 finden Sie hier.

Pink Pauli Festival zum Abschluss der Pride Week 2019

Größer, lauter und bunter – so soll die CSD-Abschluss-Party am Sonnabend (3. August) in diesem Jahr werden. Nachdem die Pride Week zuletzt im Edelfettwerk verabschiedet wurde, ziehen die Feierlichkeiten in diesem Jahr nach St. Pauli und siedeln sich rund um den Spielbudenplatz an. Auf 13 Dancefloors wird das Finale der Feierlichkeiten zelebriert, mit Live-Auftritten, Spezialeffekten und jeder Menge guter Laune. Karten für das Event, gibt es hier zu kaufen.