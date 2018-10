Sterneküche – nicht nur für Stars: Der Promi-Italiener für jedermann

Pöseldorf -

25 Jahre lang gaben sich Hamburgs Reiche, Schöne und Prominente in der „Osteria Due“ an der Badestraße die Klinke in die Hand. Dann kam ein junger Internetmillionär, kaufte das Gebäude und ließ es abreißen. Die Chefin überlegte, den Laden im nahen „Fontenay“-Hotel wiederzueröffnen, wurde aber mit Besitzer Klaus-Michael Kühne nicht einig. Die Belegschaft hatte ohnehin andere Pläne ...

Unter Führung von Maître Francesco Delvecchio machte das alte „Due“-Team einen neuen Laden auf: die „Osteria da Francesco“ an der Milchstraße. Küchenchef Jochen Kempf, Michelin-Stern-dekoriert, hat schon für die Klitschkos, Michael Stich und Ulrich Wickert gekocht – und heute für uns.

Es ist einer dieser letzten lauen Spätsommerabende in Hamburg. Die Milchstraße sieht im Licht der untergehenden Sonne aus, als hätte man einen Laster Honig über ihr ausgekippt. Natürlich will an so einem Abend niemand drinnen speisen – und so setzen auch wir uns an einen der Tische auf der Terrasse.

Als Vorspeise wählen wir Carpaccio mit Cipriani-Soße (13,90 Euro) und Ziegenkäse mit karamellisierten Pfirsichen und Lavendelhonig (15,90 Euro). Das Carpaccio ist hauchzart und fein marmoriert – der Begleitung schmeckt’s. Beim Ziegenkäse vermisse ich allerdings etwas Säure. Die Pfirsiche sind im Honig ertränkt, den Lavendel schmeckt man leider nicht.

Der Hauptgang macht sprachlos

Der Hauptgang kann da schon eher begeistern: Meine Begleitung bestellt Gamberetti mit Tomatensugo und Oliven (22,90 Euro) – und bleibt bis auf ein gelegentliches zufriedenes „Mmmh“ sprachlos. Der Sugo ist so lecker, dass wir sogar Brot nachordern, um die Reste vom Teller aufzusaugen. Für mich gibt es Safran-Risotto mit Sepia-Chip (15,90 Euro). Schön schlotzig, bissfest und perfekt abgeschmeckt – ebenfalls „Mmmh“!

Da wir beide große Toskana-Fans sind, lassen wir uns dazu zwei Weine aus unserer Lieblings-Region schmecken: Meine Begleitung wählt den Chianti Classico (8,20 Euro, 0,2 l). Kräftig, rund und weich, das passt. Auch der Vernaccia aus San Gimignano zum selben Preis überzeugt. Zum Nachtisch entscheiden wir uns für hausgemachtes Tiramisu (9,90 Euro). Lecker und schnörkellos – so mögen wir das.

Beim Bezahlen plaudern wir noch kurz mit dem Maître. Wir sind zwar weder reich noch berühmt – trotzdem gibt er uns direkt das Gefühl, wir seien seit Jahren Stammgäste. Verabschiedet werden wir mit freundlichem Händeschütteln und der Bitte: „Kommen Sie doch bald wieder!“ Machen wir.

„Osteria da Francesco“: Milchstr. 4 (Pöseldorf), Mo-Sa 12-23 Uhr, So 12-22 Uhr, Tel. 25 30 43 80, Internet: www.osteria-da-francesco.de