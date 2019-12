Restaurant-Test und Ausflug-Tipp: Wellness-Programm in Harburg

Der Herbst ist diese Woche so richtig angekommen: kalt, windig und nass. Umso wichtiger, sich die schmuddelige Jahreszeit zu versüßen – mit einem Harburger Wellness-Dreiklang.

Und der geht so: Erst in der wunderbaren Midsommerland-Sauna (Bäderland) mit Seeblick die Seele baumeln lassen, dann (für den Kreislauf) einmal um den Außenmühlenteich spazieren (circa 3,2 km) und anschließend richtig hungrig im Restaurant Leuchtturm einkehren.

Restaurant Leuchtturm in Harburg: Toller Blick auf die Außenmühle

Der ist elf Jahre nach Eröffnung eine echte Harburger Institution, wir haben deshalb mal wieder zum Test vorbeigeschaut. Am wohl letzten warmen Tag des Jahres sitzen wir auf der tollen Terrasse unter Linden und erfreuen uns am großartigen Blick über den See. Innen ist die Deko mit Säulen und mediterranem Einschlag Geschmackssache, die offene Küche dafür ein Highlight.

Die Karte bietet viel Fisch und kreativen Anspruch, die regelmäßig wechselnden Gerichte starten bei rund 20 Euro, Mittagstisch bei 15 Euro. Wir nehmen einmal das „Menü du Chef“ (drei Gänge für 34,50 Euro) und dazu Vor- und Hauptgang à la Carte.

Restaurant-Test in Hamburg-Harburg: Tageskarte und Mittagstisch

Der erste Dämpfer: 40 Minuten warten wir auf die Vorspeise – mittags ist das viel zu lang. Kann ja mal passieren, aber da sagt man doch Bescheid! Als wir nachfragen, kommen endlich ein einwandfreies, aber auch nicht besonderes Seesaibling-Sashimi „Ceviche Style“ aus dem Menü und ein für 7,50 Euro sehr großer, leckerer Salat.

Der Riesling dazu von der großen Weinkarte ist sehr gut, der Grauburgunder (je 0,2 l, 9 Euro) startet schwach, kommt aber stark in Fahrt.

Leider ist beim Service der Wurm drin

Irgendwie scheint heute der Wurm drin zu sein – das Team ist durcheinander, verwechselt mehrfach die Tische und ist eher schroff als freundlich.

Auch auf den Hauptgang warten wir wieder länger – das liegt wohl daran, dass mittags kaum jemand das Menü ordert und die Küche entsprechend unvorbereitet ist. Wie gesagt, kann man dem Gast ja mal sagen …

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut

Immerhin: Das Doradenfilet vom Grill an Beef Tartar entschädigt die Wartezeit mit perfekter Kruste, großartigem Süßkartoffelpüree und Pfifferlingen sowie überraschendem Hummersüppchen. Die Lachstranchen von der Mittagskarte kommen mit toller Kräuterkruste, hervorragender Remoulade, solidem Stampf und leckerem Salat – für 16.50 Euro ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und nachdem wir auch den Haselnuss-Brownie noch mit einem seligem Lächeln verdrückt haben, sind wir sicher: Den Harburger Wellness-Dreiklang machen wir in diesem Winter unbedingt wieder. - „Leuchtturm“: Außenmühlendamm 2 (Harburg), tägl. ab 12 Uhr, Tel. 70 29 97 77,www.leuchtturm-harburg.de