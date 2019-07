Restaurant-Test in Hamburg: Polnische Perle im Nordosten der Stadt

„Wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten“ – so haben es Roman und Mariola Bestecki in die Karte ihres Restaurants „Esszimmer Jadalnia“ geschrieben. Wenn das stimmt, was wir gerne glauben wollen, müsste das Inhaber-Ehepaar richtig glücklich miteinander sein.

Birkenbaumstämme hier, Häkeldeckchen da, Mauerwerk auf Tapete, ein künstliches Fenster an der Wand: Als wir das Lokal betreten, glauben wir uns in einer gemütlichen, etwas wuseligen Theaterkulisse wiederzufinden. Der Abend ist aber doch zu lauschig, um uns drinnen zu verstecken, deshalb nehmen wir Platz auf der Terrasse vor der Tür und den Blick auf die schmucklosere Berner Allee gerne in Kauf.

Sauergurkensuppe und schlesische Klöße

Die Karte lockt uns ohnehin viel mehr: Sauergurkensuppe (3,50 Euro) und Schweinenacken mit Pflaumensoße und schlesischen Klößen (10,50 Euro) habe ich noch nie gekostet. Heute ist es so weit: Die Suppe duftet so gut, dass der Herr am Nebentisch neugierig mit der Nase schnuppert und schmeckt auch ganz fabelhaft – nach vielen Stunden auf dem Herd, damit sich das kräftige Aroma vollends entfalten kann. Himmlisch!

Auf der Karte: Viele polnische Biere und Wodka-Sorten

Auch meine Hauptspeise erweist sich als Volltreffer: Das Fleisch schön zart, die Soße angenehm lieblich, die Klöße in bester Konsistenz. Dazu habe ich aus rund zehn polnischen Biersorten ein helles der Marke „Warka“ gewählt (0,5l/3,30 Euro) und freue mich über den süffigen Geschmack. Auch die imposante Wodka-Auswahl hätte vermutlich keine Wünsche offen gelassen, Wein dagegen gibt es, die Prioritäten sind klar, schlicht in rot, weiß und rosé.

Meine Begleitung hat erst ein bisschen Pech: Der angepriesene Lachs mit Spinat und Meerrettich fehlt heute in der Küche, die stattdessen gewählte Suppe aus frischen Tomaten (3,50 Euro) schmeckt zwar tadellos, aber nicht sonderlich aufregend. Dafür überzeugen die Piroggen, eine Teigtaschenspezialität, mit Schafskäse und Spinatfüllung (7,50 Euro), umso mehr.

Auch beim Dessert treffe ich die glücklichere Wahl: Die Piroggen können’s auch in der süßen Variante mit Hüttenkäse (3,90 Euro), der Käsekuchen „mit Tau“ (3 Euro) staubt dagegen ziemlich. Dafür gibt uns Mariola Bestecki zur wunderbar schmalen Rechnung noch eine Handvoll Bonbons mit auf den Weg und das Versprechen, dass der Verzehr der selbigen auf jeden Fall jung halte. Auch das glauben wir doch gern.

„Esszimmer Jadalnia“: Berner Allee 24, (Farmsen-Berne), Tel. (0157) 74 99 31 70, Di-Do 12-14.30 & 16.30-21 Uhr, Fr 12-14.30 & 16.30-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-20 Uhr

„Esszimmer Jadalnia“ – unser Urteil (max. 5 Sterne)



Zubereitung: 4 von 5 Sternen



Service: 4 von 5 Sternen



Weinkarte: 3 von 5 Sternen



Atmosphäre: 3 von 5 Sternen



Preis/Leistung: 4 von 5 Sternen



Gesamtbewertung 4 von 5 Sternen