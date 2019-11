Kult-Kneipen in Hamburg: Das sind die zehn beliebtesten Bars auf dem Kiez

St. Pauli -

Auf St. Pauli reiht sich eine Kneipe an die nächste. Doch wo trinken die Hamburger ihr Bier oder ihren Cocktail eigentlich am liebsten? Auf Basis von Bewertungen bei Google, Facebook, TripAdvisor und Yelp hat die MOPO ein Ranking erstellt und die zehn beliebtesten Bars auf dem Kiez ausfindig gemacht.

1. Die wohl beste Punk-Kneipe auf dem Kiez: Gun Club

Wer nach einer Schickimicki-Bar sucht, ist hier definitiv fehl am Platz: In der Kult-Kneipe wird man von Rauch-, Biergeruch und mürrisch dreinblickenden Gästen empfangen. Doch die Hamburger scheinen das zu lieben. Wer mal etwas Alternatives ausprobieren will, sollte hier unbedingt vorbeischauen.

Bewertung: 4,88 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Entspannte Bedienung und Gäste aus der Umgebung, gute Punkrock- und Indie-Musik, große Auswahl an Spirituosen, faire Preise

Infos: Hopfenstraße 34, 20359 Hamburg; So bis Mi 21-4 Uhr, Do 21-5 Uhr, Fr + Sa 21-7 Uhr





2. Regionales Craftbier bei Alles Elbe

Die Brauereischänke punktet vor allem mit lokalem Bier vom Fass, das entlang der Elbe gebraut wird. Im Sommer kann man es sich draußen auf der kleinen Terrasse bequem machen. Beliebt sind auch die englischen Pub-Quiz-Abende, die meistens am ersten und dritten Dienstag im Monat stattfinden.

Bewertung: 4,83 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Einfaches, aber sehr gutes Essen, gemütliche und ruhige Atmosphäre, große Auswahl an lokalen Bieren, am Abend gut besucht.

Infos: Hein-Hoyer-Straße 63, 20359 Hamburg; Di bis Do 18-23 Uhr, Fr 18-1 Uhr, Sa 18-24 Uhr





3. Mexikanisches Flair in The Chug Club

Die professionellen Barkeeper mixen hier am liebsten Tequila-Cocktails. Für Probierfreudige gibt es Menüs mit kleinen Cocktails, sogenannten „Chugs“ – daher auch der Name der Bar. Natürlich werden aber auch jede Menge anderer Leckereien auf der Speisekarte angeboten.

Bewertung: 4,8 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Super leckere und liebevoll kreierte Cocktails, kompetente Servicekräfte, die sich gerne Zeit nehmen, um ihr Fachwissen weiterzugeben.

Infos: Taubenstraße 13, 20359 Hamburg; Mo bis Fr 18-2 Uhr, Sa + So 18-4 Uhr





4. Lecker! Alles andere als Standard

Gäste erwartet hier eine Aperitivo-Kultur aus dem Süden: Man wird im „Standard“ mit kostenlosen Häppchen und Köstlichkeiten aus der italienischen Küche überrascht – nur die Getränke werden bezahlt. Das außergewöhnliche Konzept kommt bei den Hamburgern offenbar gut an.

Bewertung: 4,8 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Hervorragender Wein, etwas teurere aber faire Preise, gemütliche und nordische Einrichtung, bei der man sich wie zuhause fühlt

Infos: Große Freiheit 90, 22767 Hamburg; Di + Sa 17-24 Uhr, Mi bis Fr 17-1 Uhr





5. Urige Kiez-Kneipe in der Davidstraße: Zum Windjammer

Wer nach echtem Kiezfeeling sucht, ist in dem Lokal „Zum Windjammer“ an der richtigen Adresse. Kneipenwirt Fred schenkt hier selbstgebrannten Schnaps und natürlich jede Menge Bier aus. Mit der Juke-Box können Gäste ihre Lieblingslieder spielen.

Bewertung: 4,75 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Authentische und ein wenig raue Kneipe, lockere und ausgelassene Stimmung, man fühlt sich wie bei Freunden zu Besuch.

Infos: Davidstraße 34, 20359 Hamburg; Di bis Do und Sa 20-5 Uhr, Fr 17-5 Uhr





6. Das sauberste Lokal auf dem Kiez: Nachtschicht

In einem Innenhof, etwas abseits vom bunten Treiben auf der Reeperbahn befindet sich die „Nachtschicht“. Im Herzen von St. Pauli servieren die Barkeeperinnen Cocktails, Bier und Shots. Und: Die Betreiberinnen werben damit, die saubersten Toiletten weit und breit zu haben.

Bewertung: 4,68 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Liebevolle und gemütliche Einrichtung, immer gut gelauntes Barpersonal, faire Getränkepreise.

Infos: Gerhardstraße 4, 20359 Hamburg; Fr 21-3 Uhr, Sa 21-4 Uhr





7. Abseits vom Tourismus: Komet

Die Besitzer lassen sich in dieser Retro-Kneipe gerne etwas einfallen: Wenn nicht gerade Live-Musik gespielt oder Karaoke gesungen wird, gibt es einmal im Monat eine Schallplatten-Auktion, bei der auf der kleinen Tanzfläche zwischen Flipperautomat und Bar geboten wird.

Bewertung: 4,6 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Lockeres Publikum, jeden Abend andere Musik, urige und charmante Atmosphäre, schenkt den besten Mexikaner auf dem Kiez aus.

Infos: Erichstraße 11, 20359 Hamburg; Mo bis So 20-3 Uhr





8. Direkt auf der Reeperbahn: Lehmitz

Wozu eigentlich eine Bühne? Die Live-Bands spielen hier Rockmusik mitten auf dem Tresen und sorgen damit für eine super Stimmung bei den Gästen. Das hört sich nach einer Menge Spaß an!

Bewertung: 4,6 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: Bunt gemischtes Publikum aus Einheimischen und Gästen jeden Alters, ausgelassene Party-Stimmung, gute Preise.

Infos: Reeperbahn 22, 20359 Hamburg; Do 16-4 Uhr, Fr 14-4 Uhr, Sa 12-4 Uhr, So 12-24 Uhr





9. Ungewöhnliche Cocktail-Kreationen im Möwe Sturzflug

Alte, bequeme Samtsofas, rote Wände und Stehlampen aus den 70ern sorgen in der „Möwe Sturzflug“ für ein besonders gemütliches Flair. Die eigenen, teils ungewöhnlichen Cocktail-Kreationen sind für viele Hamburger ein Grund, hier regelmäßig vorbeizukommen.

Bewertung: 4,58 / 5 Sterne

Das sagen Besucher: ruhige und entspannte Atmosphäre, immer gut besucht, Getränke-Empfehlung: Möwenschiss.

Infos: Clemens-Schulz-Straße 96, 20359 Hamburg; Mo bis Mi 19-1 Uhr, Do 19-2 Uhr, Fr + Sa 19-4 Uhr





10. Segelboot-Feeling in der Hafenkante

Man fühlt sich ein bisschen wie in einem alten Segelboot, wenn man die „Hafenkante“ betritt: Die Kneipe wurde mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet. Vor allem die Cocktails und Longdrinks sollen hier richtig gut schmecken. Prost!

Bewertung: 4,53 /5 Sterne

Das sagen Besucher: Große Auswahl an Getränken, nautisches Flair, sehr freundliches Tresenpersonal, Treffpunkt für junge Leute.

Infos: Talstraße 6, 20359 Hamburg; Di + Mi 20-2 Uhr, Do bis Sa 9-6 Uhr