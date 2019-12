Genialer Imbiss in Hamburg: Hier gibt es sensationelle Falafel – und Burger

„FABU“ heißt der Laden. Klingt ein bisschen wie fabelhaft – und so ist das Essen hier auch. Aber eigentlich ist der Name nichts weiter als eine Kombination aus FAlafel und BUrger. Denn das sind die beiden wichtigsten Speisen, die in diesem netten kleinen Restaurant angeboten werden, das leider nur mittags geöffnet ist.

Und um es deutlich zu sagen: Für mich sind die FABU-Burger die mit Abstand besten in der ganzen Stadt. Ein Patty aus Dry-Aged-Rindfleisch. Scheibe Käse drauf. Salat. Tomate. Pesto-Mayo… Mir fehlen die Worte, wie lecker das schmeckt. Ich könnte so einen Burger jeden Tag essen – und tue das beinahe auch. Obendrein ist der Preis sensationell. 9,40 Euro, super leckere Pommes und einen riesigen knackfrischen Salat mit toller Vinaigrette inklusive. So was kriegen Sie sonst nirgendwo.

Lecker: Falafel-Wrap mit Salat und Pommes frites. Olaf Wunder Foto:

Ich bin kein großer Falafel-Fan, aber meine Begleitung ist von den Dingern total begeistert. Vabon Zenuni (25), der Inhaber, kauft die nicht, sondern sein Koch Sultan Sabbagh (25) stellt die frisch her - und bereitet daraus mit Hummus, Tabouleh, Tahina und Harissa einen Wrap zu. Pommes und Salat dabei für 7,20 Euro.

Wer keine Falafel und keinen Burger mag, kann im FABU auch Putensteak essen oder eine tranchierte Hähnchenkeule – und wer ganz viel Glück hat herrliche Cevapcici. Die gibt’s aber nur selten und auf Zuruf und schmecken toll.

Unterm Strich: Gäbe es FABU nicht, müsste der Laden erfunden werden.

FABU: Daimlerstraße 75, 22761 Hamburg (Bahrenfeld), Tel. (040) 34 86 78 43, Mo-Fr 11.30-15 Uhr.