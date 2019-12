Spielzeit-Eröffnung am Ohnsorg-Theater: Zeitreise ins Hamburg der 70er Jahre

Am Ohnsorg-Theater eröffnet „Een Mann mit Charakter“ die Spielzeit. Die glänzend aufpolierte Neuauflage des niederdeutschen Klassikers (von Wilfried Wroost) um den rechthaberischen Bäckermeister Hintzpeter ist eine liebenswerte Reminiszenz an alte Zeiten und das Lebensgefühl im Hamburg der 70er Jahre.

Die Zuschauer erleben pure Nostalgie. Sogar die unvergessene Heidi Kabel kommt in der Inszenierung von Regisseur Michael Koch zu Wort. „Een Mann ohne Charakter – das wäre wie ein Windbeutel ohne Sahne“, erklärt sie launig in einem kurzen Einspieler, bevor die wunderbare Heidi Mahler – zum 75. Geburtstag mit der Paraderolle ihrer Mutter beschenkt – als resolute Oma Hintzpeter begeistert. Und unter Riesenapplaus und Standing Ovations nach der gelungenen Premierenvorstellung zum Ehrenmitglied des Ohnsorg-Theaters ernannt wurde.

Tolle Truppe: Till Huster, Heidi Mahler, Christian Richard Bauer und Eileen Weidel (v. l.) Sinje Hasheider/hfr Foto:

Doch zurück zu Meister Heinrich Hintzpeter. Für den „Bullerballer“, der von Till Huster gespielt wird, läuft gerade einiges schief. Ihn plagen Geldsorgen, zudem verknallt sich seine Deern Gisela (adrett: Eileen Weidel) ausgerechnet in Detlef Düwel vom Finanzamt (Schwiegermuttertraum Christian Richard Bauer) und der aus Amerika angereiste ehrlose Bruder Fritz (Manfred Bettinger) konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit.

In der spießigen Wohnstube mit Blick in den Bäckerladen (Bühne: Katrin Reimers) gibt das Ensemble in einer Reihe uriger Typen richtig Gas – vom kecken Bäckerlehrling (Lara-Maria Wichels) über die geschäftstüchtige Selma (Beate Kiupel) bis zu Robert Eder, der den Mecklenburger Platt schnackenden Bäckergesellen Kroepelin als wahren Einfallspinsel vorführt.

Bis Oma Hintzpeter („Die Liebe ist das Einzige, das nie aus der Mode kommt“) dem Kuddelmuddel entschlossen ein Ende macht, gilt im Lustspiel-Knüller: Schwere Zeiten für den Bäckermeister – ein herrlicher Spaß fürs Publikum!



Ohnsorg-Theater: Bis 5.10., diverse Uhrzeiten, 15,50-33,50 Euro, Tel. 35 08 03 21